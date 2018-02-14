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Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşecek

Almanya'da Merkel ile görüşeceğini söyleyen ve yeni bir sayfa açılması gerektiğini belirten Başbakan Yıldırım, teröristleri destekleyen ABD'yi uyarmayı da ihmal etmedi.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 23:04..
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Başbakan Binali Yıldırım, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye konuştu. "Almanya ile yeni bir sayfa açmak gerekiyor" diyen Yıldırım, ABD'ye "teröristlerle çalışmayın" dedi.

Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşecek

"YENİ SAYFA AÇMANIN ZAMANI GELDİ"

Perşembe günü Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşeceğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı ve AB-Türkiye ilişkilerinin ele alıncağını belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkiler hakkında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Şimdi yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Böyle düşünüyorum. Şansölye Merkel ile sansürsüz her konuda konuşacağımızı tasarlıyorum. Biz şunu söylüyoruz; Almanya Avrupa’nın omurgası. Türkiye bölgenin omurgası. Bundan dolayı Avrupa ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler sadece AB-Türkiye ile değil, 4 milyon Türk kökenli için de önemli. Yeni bir sayfa açalım. Geçmişi unutalım, geleceğe bakalım ve ilişkileri daha da genişletelim." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşecek

"ZEYTİN DALI HAREKATI TERÖRİSTLERE UYGULANIYOR"

Zeytin Dalı Harekatı hakkında da konuşan Yıldırım, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı operasyonun tamamıyla teröristlere yönelik olduğunun altını çizdi.

Başbakan Yıldırım, “Teröristlere Osmanlı tokadı atmak çok uygun. Bunu daha sert de yapabiliriz. Çünkü diğerleri, sivilleri, yaşlıları ve çocukları ayırmadan öldürüyor. Masum insanları öldüren, küçük çocuklarını insanların ellerinden alarak silah verenlere, eşlerine ve kızlarına tecavüz eden ve mülklerini zorla alan insanlara karşı ne yapmak lazım?" ifadelerini kullandı.

ABD'YE YPG'YE DESTEK VERMEYİN UYARISI

ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği desteği eleştiren Yıldırım, "ABD'yi tehdit etmiyoruz. Biz şunu söylüyoruz; ABD NATO üyesi, Türkiye NATO üyesi, Almanya da NATO üyesi. ABD Suriye'de terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşmaya karar verdi. Biz şunu diyoruz; NATO sınırlarını koruyan Türkiye’ye karşı terör faaliyetlerinde bulunan terör örgütleriyle çalışmayın. Bu ortaklığa uymaz. Büyük bir devlete yakışmaz.” şeklinde konuştu.

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