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Başbakan Yıldırım Moğalistan'da

Moğolistan Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bu ülkeye giden Başbakan Binali Yıldırım, başkent Ulanbator'a indi.

AA | 06.04.2018 - 03:20..
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TSİ 03.00'te Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan Dışişleri Bakanı Tsogtbaatar Damdin ve Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Ahmet Yazal tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Moğolistan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Erdoğan ile TBMM Afganistan Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Kocabıyık ve AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal da Ulanbator'a geldi.

CUMHURBAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Yıldırım, iki gün sürecek Moğolistan temaslarının ilk gününde, Başbakan Khurelsukh Ukhnaa, Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ve Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile ayrı ayrı görüşecek.

Devlet Ulusal Yönetim Akademisi'ni ziyaret edecek Yıldırım, burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Moğolistan'daki projelerinin toplu açılış ve fahri doktora tevdi törenine katılacak.

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