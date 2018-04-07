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Başbakan Yıldırım Moğolistan'da koluna kartal aldı

Başbakan Yıldırım, bir kuşbeyi tarafından henüz yavru iken yakalanıp eğitilen kartalı koluna alarak fotoğraf çektirdi.

AA | 07.04.2018 - 13:55..
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Başbakan Yıldırım Moğolistan'da koluna kartal aldı

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'da, Orhun Anıtları'nı ziyaretinin ardından başkent Ulanbator'a 70 kilometre uzaklıktaki Bilge Tonyukuk Anıtı'na geldi.

KARTALLI POZ

Burada eğitimli kartalı koluna alan Yıldırım, poz verdi.

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da koluna kartal aldı

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da koluna kartal aldı

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da koluna kartal aldı

ANITLARI İNCELEDİ

Büyük Türk devlet adamı ve başkumandan Tonyukuk'un diktiği ve tarihte Türk kelimesinin ilk kez yer aldığı anıta ilişkin yetkililerden bilgi alan Yıldırım, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Yıldırım, Bilge Tonyukuk Yazıtını ziyaret etti VİDEO

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da koluna kartal aldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının bölgedeki çalışmalarıyla ilgili TİKA Başkanı Serdar Çam'dan bilgi alan Yıldırım, bölgede yapılacak müze ve koruma çalışmalarının taslak fotoğrafını inceledi.

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da koluna kartal aldı

ALTIN KAMÇI

Buradan Moğolistan'ın bilinen en önemli unsurlarından Cengiz Han Heykeli'ne geçen Yıldırım, kaidesiyle 40 metre yüksekliğe ulaşan "Altın Kamçı" olarak adlandırılan, yapımında 250 ton paslanmaz çelik kullanılan heykelin seyir alanına çıktı.

Başbakan Yıldırım Moğolistan'da koluna kartal aldı

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