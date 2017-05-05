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Başbakan Yıldırım Moldova'da

Ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, Moldova'nın darbe girişimi sırasında Türkiye'nin yanında yer aldığını hatırlattı.

05.05.2017 - 17:30
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başbakan

Moldova'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Pavel Filip ile bir araya geldi. İki lider, yaklaşık 1 saat süren baş başa görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

Yıldırım, burada yaptığı açıklamalarda Türkiye-Moldova ilişkilerine dikkat çekti.

DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA MOLDOVA YANIMIZDA YER ALDI

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi; "Darbe girişimi sırasında Moldova'nın yanımızda yer almasını takdir ediyoruz. Bu örgütün birçok ülkede bağlantıları var. Serbest ticaret anlaşması biraz daha geliştirilebilir, hacmi genişletilebilir.

YATIRIMLAR KARŞILIKLI OLARAK ARTACAK

Yatırımların karşılıklı artırılmasına yönelik çabamız da devam edecek. TİKA ofisimiz Moldova'da sosyal projelere destek oldu, olmaya da devam edecek.

BUNLAR KÜÇÜK AMA ANLAMLI ADIMLARDIR

Bunlar dostluğun sembolü olarak küçük ama anlamlı adımlardır. İyi olan ilişkilerimizi daha iyi noktaya taşımaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu geziyi gerçekleştirecekti, biz sonradan gelecektik ama onun başka programı çıktığı için gelemedi. Önümüzdeki aylarda finans sektöründen bankacılık için talepler var. Bunun değerlendirilmesi halinde yatırımların artarak devam edeceğini söyleyebiliriz."

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