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Başbakan Yıldırım: Mücadelemiz devam edecektir

Başbakan Yıldırım, "Bölgede terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye'ye söz söyleme hakkı yok" dedi.

AA | 19.03.2018 - 16:30..
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Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bölgede terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye'ye söz söyleme hakkı yok.

"AFRİN VE ÇEVRESİ TERÖR UNSURLARINDAN TEMİZLENMİŞTİR"

Kahraman Mehmetçik ve ÖSO mensupları Afrin'i ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir, olay bu kadar açık ve nettir. Her terör tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bizim bu bölgedeki mücadelemiz kim ne derse devam edecek." ifadelerini kullandı.

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