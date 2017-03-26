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Başbakan Yıldırım Muğla'da konuştu

Muğla'da konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Kılıçdaroğlu, değişikliğe 'evet' de, sen de iktidar olursun.

26.03.2017 - 18:45
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Başbakan Binali Yıldırım, Uşak'tan sonra Muğla'da halka hitap etti.

"KILIÇDAROĞLU EVET DE SEN DE İKTİDAR OLURSUN"

Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu salonlardan çıkmamakla eleştirdi, "Gel meydana kardeşim, meydana gel. Meydanda vatandaş" dedi. Ana muhalefet partisi genel başkanının ağır olması gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Hayır, hayır diye bozuk plak diye yalan söyleyeceğine sen de evet de Kılıçdaroğlu, bu değişikliğe evet de. Sen de çalış, sen de milletin gözüne gir, sen de iktidar olursun" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım Muğla'da konuştu

Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, sayılı günler kalan referandumun ülke ve demokrasi için önemli olduğunu belirterek, "Ya diyeceğiz ki 'bu sistem iyidir, bu 82 model araba, anayasa ikide bir yolda bırakan darbe üreten anayasa bize yeter' diyeceğiz veya diyeceğiz ki 'Türkiye gelecek hedeflerine büyük Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine bu anayasa ile gitmez değiştirelim' diyeceksiniz" dedi.

"BİZİM ANLAYIŞIMIZDA YAŞAM TARZI İLE İLGİLENMEK YOK"

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti hükümetlerinin kimsenin yaşam tarzına, özel hayatına, giyimine karışmadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"AK Parti bugüne kadar kimsenin ne giydiğine ne yediğine nasıl yaşadığına karıştı mı? Yaşam tarzına müdahale etti mi? Herkesin yemesi, içmesi ibadeti kendine. Biz memlekete bakıyoruz. Memleketin yolları mı yapılacak, okulu mu. Biz ordayız. Bizim anlayışımızda vatandaşın özel hayatı yaşam tarzı ile ilgilenmek yok."

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