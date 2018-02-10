Başbakan Yıldırım Muğla'da

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çeteleri, darbecileri ve vesayetçileri eze eze bugünlere geldik. Karamsarlık pompalayan, felaket tellallığı yapan hiç eksik olmadı, buna rağmen ekonomimiz sağlam temeller üzerine büyümeye devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalışanlar var ama biz haklıyız, sonuna kadar devam edeceğiz.

Zeytin Dalı Harekatı'nda sadece terör odaklı olduğumuzu dünya biliyor, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu harekat devam edecek.

"SEN ORTA ÇAĞ'DA MI KALDIN"

Kılıçdaroğlu milli ve yerli olmaktan bahsediyor. İki lafından biri bu. Bir milli tüfeği bile yapamıyoruz diyor. Sen Orta Çağ'da mı kaldın? Türkiye tank, tüfek, uçak vs. her şeyni yapıyor. Milli ve yerlilik lafla olmaz. FETÖ PYD ağzıyla konuşmakla olmaz. Önce sen "PYD terör örgütü değildir" diyenlere bak teröristlerin ağzıyla konuşuyorsun.



Yerlilik ve millilik FETÖ ve PKK ağzıyla konuşmakla olmaz. Eğer milli olmak istiyorsan gel sen de milli mutabakat ittifakına katıl.

"TÜRKİYE ZALİMLERİN KARŞISINDADIR"

Afrin'de sivillere zarar veriliyor diye çatlak sesler var, bunu söyleyenler altından kalkamaz. Afganistan'a, Irak'a Yemen'e bakın, önce siz bunun hesabını verin. Türk askeri kılı kırk yarıyor. Kimse Türkiye'yi Suriye'yi parselleyenlerle karıştırmasın. Türkiye zalimlerin karşısındadır.

Biz Afrin bölgesine savaşa gitmedik. Neye gittik? Orada yıllardan beri Araplara, Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden, malını, mülkünü elinden alan, genç yaşta kız, erkek çocukları askere almaya zorlayan, onları terörist yapmaya çalışan alçak terör örgütünün yaptığı zulümleri bitirmek için gittik.

Bizim tek muradımız milletimizin gülen yüzü, artan refahı ve kardeşliğidir."