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Başbakan Yıldırım Muş'ta

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuştuğu sırada mitinge katılan binlerce Muşlu "Kahrolsun PKK" sloganı attı.

05.03.2017 - 17:26
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Başbakan Yıldırım Muş'ta

Referandum çalışmasına devam eden Başbakan Yıldırım'ın Bingöl'den sonraki durağı Muş oldu.

"KAHROLSUN PKK" SLOGANI

Mitinge katılan binlerce kişi aynı anda "Kahrolsun PKK" sloganı attı.

Başbakan'ın Muş mitinginde kahrolsun PKK sloganları VİDEO

Başbakan Yıldırım Muş'ta

Başbakan Yıldırım Muş'ta

Başbakan Yıldırım Muş'ta

Mitingde konuşan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"15 TEMMUZ'DA PKK İLE FETÖ'NÜN KARDEŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

"Terör örgütü en çok zararı bu bölgeye ve bu bölgenin insanına verdi. Bölgenin kalkınmasını, yatırımları engelledi. 15 Temmuz’da FETÖ ile PKK’nın kardeş olduğunu gördük. Bunların ipi dışarda aynı merkezin elinde.

BAZI ÜLKELER PKK VE FETÖ'YE YATAKLIK YAPIYOR

Bazı ülkeler PKK ve FETÖ’ye yataklık yapıyor. Bunları Türkiye aleyhine kullanmak istiyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz"

Başbakan Yıldırım Muş'ta

Başbakan Yıldırım Muş'ta

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