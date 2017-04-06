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Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

Başbakan Binali Yıldırım bakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı ve Başbakanın farklı kararlar almasıyla yaşadığı sorunu anlattı.

06.04.2017 - 10:44
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Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

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Başbakan Binali Yıldırım Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili konuşan Yıldırım, şuan süren sistemle ilgili sorunlara değindi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde çift başlılığın ortadan kalkması ile ilgili konuşan Yıldırım, bakan olduğu dönemde yaşadığı olayı şu ifadelerle anlattı;

"'NABER BAKAN BEY' DEDİ"

"Ahmet Necdet Sezer'le çok sorun yaşadık" diyen Yıldırım, "Yutkunduk yutkunduk aman kriz çıkmasın diye hep alttan aldık. Ne oldu yapmamız gerekenlerin 3’te birini ancak yapabildik, 3’te ikisini engellediler. Ben bakanım bir tane genel müdür yardımcısı değiştireceğim başbakan imzalıyor, cumhurbaşkanına gönderiyor cumhurbaşkanı imzalamıyor, geri gönderiyor. Bir tane genel müdür yardımcısı ve o genel müdür yardımcısı kararnamesi döndükten sonra benim karşıma geçti sırıtarak ‘Naber Bakan bey’ dedi.

DARBE ANAYASASI NEDEN YÜZDE 93 OYLA KABUL EDİLDİ

‘Benim patronum cumhurbaşkanı sen değilsin’ demektir bu. Vesayet odağı bir bu anayasanın kendisi. Bu anayasa darbeden sonra kurulmuş ve insanlar sorgulayamamış bile. Bu anayasa yüzde 93 ile kabul edildi. Yüzde 7’si hayır verdi. Niye başta silahlı adamlar var, sıkıysa itiraz et. Kılıçdaroğlu da diyor ki ‘Ben de hayır oyu verdim.’ Güzel, işte biz şimdi hayır verdiğin anayasayı değiştiriyoruz. Şimdi evet vermesi gerekir. Ben koltuk meraklısı değilim memleket meraklısıyım” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi VİDEO

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