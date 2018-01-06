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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi için 14 ay daha oyalanması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 13:59..
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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

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Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun "Erken yerel seçime gidelim" önerisine cevap verdi.

"YENİLGİYE DOYMADIN MI"

Başbakan Yıldırım, "Diyor ki gelin seçimleri öne alalım. Yerel seçimleri... Be kardeşim 15 senedir yenile yenile, yenilgiye doymadın mı? Şurada 14 ay var, biraz daha oyalan. 3 günün beyliği de beyliktir." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

"VATANDAŞIN DERDİ BİZİM DERDİMİZ"

Kılıçdaroğlu şunu aklına koy. Mobilyacıların da kamyoncuların da vatandaşın da derdi bizim derdimiz. Git kamyonculara de ki eskiden nasıldı şimdi nasıl. İstanbul'dan Afyon'a eskiden kaç saatte gidiyordunuz şimdi kaç saatte gidiyorsunuz? O tüneller hizmete girdi.

"KILIÇDAROĞLU BOL KESEDEN ATIYOR"

Şimdi aslında Türkiye'de hayatından tek memnun olan adam Kılıçdaroğlu. Dert yok, iktidar yok. Konuş babam konuş, Hergün bir şey yumurtluyor. Yalan üstüne yalan. Bol keseden atıyor.

"HAKAN ATİLLA ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ MAHKUM ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Hakan Attila üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Kim yapıyor, FETÖ'cülerle kol kola girmiş yargıçlar, savcılar.

"15 SENEDİR YERİNDE SAYIYOR"

Ama millet Kılıçdaroğu'na itibar etmedi. 15 senedir yerinde sayıyor.

"MİLLETİMİZİ BÖLDÜRMEYİZ"

Yolları böldük milletimizi böldürmeyiz.

AYRINTILAR GELİYOR...

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