Başbakan Yıldırım, Pence ile görüşmesini anlattı

Başbakan Binali Yıldırım Washington’da. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşme 1 saat 20 dakika sürdü. Başbakan görüşmenin ayrıntılarını Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler ve diğer gazetecilere anlattı.

İşte Başbakan Yıldırım’ın açıklamaları:

"SORUNLARIMIZI DÜRÜSTÇE KONUŞTUK"

Görüşme doğrusunu isterseniz çok verimli geçti. Samimi ve dürüstçe birbirimizle sorunlarımızı konuştuk.. İkili konularımızı ele aldık. Bölgesel konuları ele aldık..

İkili konularda iki ülke arasında son zamanlarda meydana gelen ilişkilerdeki kötüleşmenin ne Türkiye ne de ABD’ye bir faydası olmadığını bizim mutlaka siyasetçiler olarak, ülkeyi yönetenler olarak daha fazla sorumluluk alarak ilişkilerimizi zedeleyen durumların gündemden çıkartılması gerektiğini ifade ettik.

"RIZA SARRAF DAVASININ DELİLLERİ HUKUKİ DEĞİL"

Bu çerçevede; Rıza Sarraf ve Mehmet Atilla davası, FETÖ’nün iadesi meselesi konularında düşüncelerimizi paylaştık. Burada davalarla ilgili delillerin, İran ambargosu ile ilgili delillerin elde ediliş şekli itibarıyla bunların hukuki olmadığını bu belgeleri hazırlayanların Türkiye’de yargılanmakta olduğunu, buna göre yapılacak yargılamanın sonuçta hukukun temel kurullarına aykırı olacağını söyledik. Bu konuya gereken hassasiyetin gösterilmesini kaldı ki bizim bu davalarla ilgili olarak bir ambargo ihlali kapsamında düşünmesinin doğru olmadığını söyledik.

"FETÖ’NÜN İADE EDİLMEMESİNİN ARKASINDA BAŞKA NEDENLER Mİ VAR"



FETÖ konusunda artık bir somut ilerleme sağlanması ve adım atılmasını beklediğimizi ifade ettik. Belgeleri bilgileri her şeyi verdik. Kesin kanaatimiz 'darbenin arkasında FETÖ var. Dolayısıyla iadesine yönelik sürecin başlatılmasının gerektiğini düşünüyoruz' dedik. En azından 'faaliyetlerinin kısıtlanması yönünde başlangıçta bir adım atılabilir' dedik.Bu konudaki ülke olarak hassasiyetimizi en üst düzeyde olduğunu ifade ettik. Yüzde 90 vatandaşlarımızın FETÖ’nün yaptığını,burada bir işlem yapılmamasının düşündürücü olduğunu, acaba başka nedenler mi var şeklinde soruların sorulmasına neden oluyor dedik. O da bunlara karşılık rahip davası, konsolosluklar ve NASA çalışanları konusunu gündeme getirdi. Bu davalardan tedirginiz

"BÜYÜK FOTOĞRAFA BAKMAMIZ LAZIM DEDİM"

Davaların seyri ile süreçlerin hızlanması kararların oluşturulması. O da biz de karşılıklı olarak söyledik: Erkler ayrılığı var. Hukuk sizde de bizde de geçerli. Ancak ben şunu da söyledim: Büyük fotoğrafa odaklanmamız lazım.Buradaki hukuki süreçlerin ilişkilerimiz tamiri imkansız bir noktaya getirmemesine özen göstermeliyiz.İkimizin de hedefi ilişkilerin geldiği noktadan müspet bir yöne taşımak.Bu konuda Türk tarafı da ABD tarafı da müspet düşünüyoruz. Ve her iki ülkenin cumhurbaşkanı ve başkanı arasında var olan iyi ilişkilerin uygulamalara yansıması için başkan yardımcısı ve bana sorumluklar düştüğünü konuştuk..

IRAK VE SURİYE

Bölgesel konularda Irak ve Suriye’de işbirliğinin daha da sorumlu şekilde davam etmesi gerektiğini söyledim. PKK’ya yönelik ABD’den daha fazla destek beklediğimizi aktardım.

"DEAŞ GİTTİ YPG İLE ORTAKLIĞINIZI BOZUN"

YPG konusunu çok açık bir şekilde konuştuk..Bu konudaki artık DEAŞ gitti. Artık o ortaklığı bozun. Yani bunlar bize çok büyük rahatsızlık veriyor. Bunlar bize çok büyük rahatsızlık verdi.Bu mecburi ortaklıktan vazgeçin.Bu silahlar PKK’ya geçiyor tespitini yaptık dedim. Bu konudaki hassasiyetinizi anlıyoruz.Rakka ötesinde de biraz daha devam edecek dedi.Bu silahların takibini kontrolünü daha yakından yapacağız. Dikkate alacağız dedi.

"PENCE TÜRKİYE’NİN BARZANİ TAVRI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ"

Kuzey Irak referandumunun yapılmaması konusunda ciddi bir irade koydunuz diye bize teşekkür etti. Sağduyulu davrandınız insanları cezalandırmadınız. Şimdi de artık merkezi Irak hükümetine daha fazla destek vermenizi bekliyoruz.Hem de kuzey Irak bölgesel yönetimi hem de merkezi hükümetle sağlıyabilmesi için sizin de desteğinize ihtiyaç var dedim. Biz çalışmalar yapıyoruz sayın İbadi ile görüştük dedik. O da memnuniyet duyduğunu söyledi.

KIZI İSTANBUL’DA OKUMUŞ

İsrail’e ziyaret yapacakmış. Biz de Türkiye’ye davet ettik.Mümkün olan en kıza sürede dedi.Kızı İstanbul’da okumuş. Ona ziyarete gelecektim ama annesi geldi ama ben ziyarete geleceğim dedi.Kızının anlattığı hatıralardan bahsetti. İstanbul’u hiç görmemiş.Ankaraya gelmiş. Samimi havada.

DEAŞ’LA ORTAK MÜCADELE, SURİYE’DE İŞBİRLİĞİ

DEAŞ mücadelede kararlılık birlikte hareket edeceğiz daha fazla işbirliği yapacağız. Suriye’de etkin olun işbirliğini ve Cenevre sürecini aktif hale getirelim. Astana inisiyatifinin Cenevre’nin alternatifi olmadığın bu ateşi durdurmak açısından bir formül geliştirmemiz gerektiğini anlattım.

"ACILARINIZI EN İYİ ŞEKİLDE ANLIYORUZ DEDİM"

Teksas ve Las Vegas’taki cenaze törenleri dolayısıyla gitmek zorunda kaldığını görüşme saatini değiştirmede üstüne basarak söyledi.Biz de bu buna benzer olaylar terörün her türlüsünün insanlığın düşmanı olduğun ve acılarınızı en iyi şekilde anlarız dedik.

ARTIK 24 SAAT DİYALOG OLACAK

Sonuç olarak sürekli karşılıklı diyaloğun devam etmesi,sorunların anlık müdahalelerle ihtiyaç duyulduğunda 24 saat görüşmek üzere anlaştık. Telefonlarımız birbirimize açık olacak.

İLİŞKİLERİMİZİ İYİLEŞTİRME İRADESİ GÖRDÜM

Vize konusunu bir kriz yaşandı. İlişkileri çok iyi noktaya getirelim derken.Artık bundan sonra normal seviyesine dönmesini bekliyoruz.Genel atmosfer itibarıyla karşılıklı güven ve samimiyet.Hakikaten ilişkileri iyileştirme iradesi olduğunu gördüm.Tabi ki bundan sonrası takibe bağlı.Zaman içinde ilerlemeleri göreceğiz. Takip edeceğiz.Başkan Yardımcısını olumlu bir bakış açısı olduğunu izlenimi edindim.

BU DAVALAR İLİŞKİLERİMİZİ ZEHİRLİYOR

Kendi vatandaşlılarının tutukluluğundan bahsetti.Biz ona karşılık da İran ambargosu ve buradaki devam eden Rıza Sarraf ve Mehmet Atilla davasından bahsettik.O konudaki hassasiyetimizi.Bu davalar Türkiye-ABD ilişkilerini zehirliyor.Buna izin vermemeliyiz.Hukuka müdahale anlamında söylemiyorum. Tabii ki hukuk kendi işini yapacak. Büyük fotoğrafa bakalım bu davaların ilişkileri zedelemesine izin vermeyelim.

DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM

Selam söyledi Trump, Cumhurbaşkanımıza.İki güçlü başkan var..Bu iki güçlü başkanın iradelerinin ilişkilerin müspet yönde yansıması için daha çok çalışmamız lazım...

Başbakan Yıldırım Pence ile görüştü VİDEO