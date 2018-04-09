Başbakan Yıldırım: 10 milyon vatandaşımıza iş sağladık

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım konuşma yaptı.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşgeldiniz sefalar getirdiniz.

Unutmayalım, dünya yeni bir şekil alıyor ve güç merkezleri değişiyor. İftiharla söylemek isterim ki değişen dünyada Türkiye günden güne artan güce sevgiye ve desteğe de sahip oluyor.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİR TEŞVİK

Geçen yıl teşvik sisteminde ciddi bir değişikliğe gittik. Yıllardan beri uygulanan sistem dışında adeta ısmarlama, teşvik sistemini hayata geçirdik. Özelliği, yüksek ve orta ölçekte katma değerli ürünler sağlayacak, cari açığımızı kapatmaya destek olacak alanlara özel teşvik vermekti. Bugün icra ettiğimiz bu teşvik sistemi, sektörel bazda ve firma bazında katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknoloji gerektiren yatırımları ilgilendiren bir teşviktir.





MİLLİ GELİRİMİZİ 851 MİLYAR DOLARA ÇIKARDIĞIMIZ GİBİ...

Bugün ilan ettiğimiz projelerin milletimize hayırlı uğurlu olmasını mevlamdan niyaz ediyorum. Artık türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor. Bu da bizim için gurur verici bir şeydir. Türkiye'nin bugün yatırım çeken ülkelerden biri olmasını hep birlikte başardık. Milli gelirimizi 851 milyar dolara çıkardığımız gibi... 10 milyon vatandaşımıza iş ve istihdam sağladık.

5.8 BÜYÜME ORANI

1993-2002 yılları arasında Türkiye yılda sadece 2.6 büyüme başarmışken, 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5.8 oranında büyümeyi sağlamıştır. 2017'de elde ettiğimiz 7.4'lük büyümenin 2.3 puanı yatırım ve ihracattan geliyor.

Bu tablo da gösteriyor ki, Türkiye yatırıma ihracata dayalı bir büyüme sürecine girmiştir. Bu büyüme inşallah önümüzdeki yılarda da aynen devam edecektir.





REKABET GÜCÜ ARTACAK

Sanayi alanında yaşanan ve endüstri 4.0 olarak adlandırılan dönüşüm süreci, ihracatçılarımızı yeniden şekillendirecek. Biz de Türkiye olarak bu süreci ıskalamamak niyetindeyiz. Teknolojik gelişme ile birlikte ülkemizin rekabet gücü de artacak, ticaret açığını da azaltılmış olacak. İleri teknoloji hedefi ile attığımız en cesur adımlardan biri "Proje Bazlı Yatırım ve Teşvik Sistemi"dir.

İHRACATA 6 MİLARIN ÜZERİNDE İLAVE OLACAK

Bu pakette birçok yenilikler var, bu paket 135 milyar TL yatırım hacminde ve 34 bin doğrudan, 135 bin dolaylı istihdam sağlayacak. İhracatımıza 6 milyarın üzerinde ilave bir katkı olacak. İhracata sağlanan katkının dışında en büyük meselemiz olan cari açığımızı da 19 milyar dolar azaltacak bir proje paketinden bahsediyoruz. Böylece 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak. Gümrük vergisinde istisna getiriyoruz. Makine teçhizata KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV ilavesi, kurumlar vergisi indirimi ya da 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren desteği sağlıyoruz. Keza, enerji desteği, sermaye katkı ve telsiz yatırım yeri tahsisi, istihdamın korunması gibi hayati öneme sahip destekleri de paket ile birlikte sağlıyoruz."