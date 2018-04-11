Başbakan Yıldırım: 15 yılda çok ciddi mesafe aldık

Başbakan Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hayatta kalmak için her alanda var olmalıyız.

Bilgi güçtür. Artık bilgiye sahip olan, bilgiyi kullanan ve bilgiyi üreten ülkeler aradaki farkı açıyor. Bilgiye erişemeyen ülkeler yarış dışı kalıyor. Bunu görmemiz lazım. Zaman paradan daha kıymetli.

En az bir yabancı dil öğrenmeliyiz. Yakında kendi kendinizin doktoru olacaksınız.





"134 BİN İSTİHDAM VAR"

Daha çok üretmeye daha çok büyüme hedeflenen teşvik sisteminde neler var? Katma değeri fazla olan, teknoloji gerektiren ve Türkiye'nin cari açık verdiği alanlarda yatırım. Bazı bildik ekonomistler, siyasi muarızlarımız bundan mutlu olmadılar. 'Efendim, koca koca teşvik paketi açıklıyorsunuz, yandaşlara veriyorsunuz.' Bu kafayla hareket edenler, bu ülkenin yönetiminde hiç ama hiç var olma şansları yok. Bunlar tamamen Türkiye'nin gerçeklerinden habersiz olma, bilgi olmadan ilgi sahibi olmanın getirdiği cehalettir. 23 proje var. Doğrudan 35 bin kişi istihdam ediliyor. Dolaylı olarak 134 bin istihdam var. Bırak ötesini, 20 milyar dolar bir kalemde ihracatla ithalat arasındaki açığı azaltıyor.

"BİZİM GÖREVİMİZ ÜLKEMİZ İÇİN DOĞRU BİLDİĞİMİZ NEYSE ONU YAPMAKTIR"

2017'de (büyüme) yüzde 7,4. Rekor. Ona da şimdi çamur atmaya çalışıyor. 'Bu kadar büyüme, ekonominin bu kadar ısınmasın doğru bir şey değil.' Büyümeyince 'Ülke büyümüyor, yerinde sayıyor.' Büyüyence 'Çok büyüdü.' Sıcaklık arttı, ne istiyorsunuz? Bir şey söyleyin. Bunlar siyasi mülahazalarla yapılan değerlendirmelerdir. Bizim görevimiz; bunlara itibar etmek değil, milletimiz için, ülkemiz için doğru bildiğimiz neyse onu yapmaktır.

"HER ALANDA DESTEĞİMİZİ ARTIRDIK"

Yedi düvel üzerimize geliyor. Evelallah Avrasya coğrafyasında öyle dik duruyoruz ki bölgeye hiza vermek isteyen süper güçler de Türkiye'ye bakmaya başladılar. Kolay bir iş değildir. İki tane süper gücün arasına kılıç gibi girip Suriye'de istikrarı, güveni, terörü dize getirmek kolay bir iş değildir. Türkiye bunu başarmıştır.

2002'de farkındalık bu kadar değildi ama 15 yılda çok ciddi mesafe aldık. Politikalarımızı güncelledik, yanlışlarımızı düzeltme fırsatı bulduk. Ülkenin teknolojik altyapısı için Ar-Ge projelerinden pazarlama stratejilerine kadar her alanda desteğimizi arttırdık, artırıyoruz."

