Başbakan Yıldırım şehit Bayram'ın cenaze törenine katıldı

Dün Hataylı Uzman Çavuş Ahmet Bayram (25), Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakoluna, Afrin'den atılan roketin nöbet kulesine isabet etmesi sonucu şehit düşmüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, PKK saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram için Kırıkhan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.

ŞEHİDİN BABASINA TAZİYE

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hatay Valisi Erdal Ata ile bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan Yıldırım, cenaze namazı öncesinde şehidin babası Mustafa Bayram'a taziyelerini iletti.

KARDEŞLERİ ASKERİ ÜNİFORMA İLE KATILDI

Bayram'ın kardeşlerinin askeri üniforma ile katıldığı törende, Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi.