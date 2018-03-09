Başbakan Yıldırım'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, din adamlarının tepki çeken açıklamaları ve özellikle "Yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam’a göre "halvet" şartlarının oluşacağı" yönünde verilen fetva ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, açıklamalara tepki göstererek "Deli saçması şeyler" dedi.

Yıldırım, terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Irak ile ortak operasyon sorusuna ise "PKK'ya operasyonda Irak ile temas halindeyiz." diyerek cevap verdi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

DELİ SAÇMASI ŞEYLER BU

Bu ara mikrofonu eline alan, internetin başına geçen Youtube'un başına oturan ahkam kesiyor. Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Milletin duyguları ile oynamaya hiç kimsenin hakkı yok.

Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu konuşur. Kadınlar erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur, deli saçması şeyler bu.

Cumhurbaşkanımızın dediği açık ve seçik, bizim yüce Rabbimiz o. Hepimiz inanıyoruz. Bir kitabımız var Kuran. Yine hepimiz için rehber. Bunlar bizim için ölçüdür, yeterli ölçüdür. Bunun dışındaki şeyler hiçbir şekilde dinin özünü teşkil etmez. Kalkıp tahkir etmeleri, korku salmaları bunlar asla kabul edilemez. Hepimiz aynı yaratanın kullarıyız. Allah'a giden kullar nefes alıp veren canlıların sayısı kadar. Herkes dinini imanını yaşayacak. Konuşacak kim var, bu işte salahiyeti olanlar.

Başbakan Yıldırım: Deli saçması şeyler VİDEO

KUZEY IRAK'A OPERASYON

Kuzey Irak bölgesine ne zaman ihtiyaç duyulursa o zaman operasyon yapılıyor. Irak ile PKK'nın yok edilmesi konusunda yakın bir gelecekte daha iyi bir iş birliği gerçekleştirmiş oluruz. PKK'ya operasyonda Irak ile temas halindeyiz.

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Bu fabrikalar daha fazla kapasite ile çalılacak. Özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor. Bir fabrika üretim yapmazsa teminat mektubu var. Ciddi anlamda teminat alıyoruz. Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı denetim altına alacağız. Şeker fabrika çalışanlarımız asla bir mağduriyet yaşamayacak.

Nisan ayında şeker fabrikaları için teklif alınacak. Fabrikalar daha fazla kapasite ile çalışacak ve daha çok pancar üreticisi bu işten faydalanacak. Nişasta ve bazı şeker üretimleri denetlenecek.

Fabrikaların kapanması söz konusu değil, en az 5 sene üretim yapılacak, fabrikanın ihtiyacı kadar arsa verilecek, rant yok."