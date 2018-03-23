taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.175
USD
3,9674
EURO
4,8951
ALTIN
171,07
PETR
69,0600

Başbakan Yıldırım: Erbil'e hava sahamızı açıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada, Kuzey Irak referandumundan sonra kapatılan Erbil hava sahasının bugün açılacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 23.03.2018 - 14:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Başbakan Yıldırım: Erbil'e hava sahamızı açıyoruz

f

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldırım konuşmasında "Kuzey Irak referandumu sonrası hava sahasını kapatmıştık. Bugün itibarıyla hava sahamızı açıyoruz." açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım: Erbil'e hava sahamızı açıyoruz VİDEO


Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD İLE PATRİOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ GÖRÜŞMESİ

Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye'de bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefiğimizdir. (Patriot) Bunlar S-400'lere alternatif değildir.

ŞAMİL TAYYAR'IN 'FETÖ BORSASI' İDDİASI

Arkadaşımızla Hayati Yazıcı Bey görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyekun olarak başına en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur.

"DÖVİZDE DALGALANMALAR OLABİLİR"

Dövizde dalgalanmalar olabilir, etkileri sınırlıdır. Spekülasyonlar ekonominin gidişatını olumsuz etkilemez. Ekonomi açısından herhangi bir tereddüte mahal yok.

"BUGÜN İTİBARIYLA HAVA SAHAMIZI AÇIYORUZ"

Malum, bir şekilde tasvip etmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Irak hava sahasını açtı biz de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz. Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak. Terör örgütünün ülkemiz aleyhine faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Akşama doğru açılmış olur, sefer planlaması THY ve diğer havayolları şirketlerinin planlamasına göre gerçekleşmiş olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin halkı artık özgür hissediyor
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’de bölge halkı tekrar özgür hissetmeye başladı.
Turiste İstanbul'u dolaştıran taksici hakim karşısında
Suudi Arabistanlı müşteriyi, İstanbul’u dolaştırarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na götüren taksici savunmasında, "Bağırarak konuştukları için dikkatim dağıldı. Sapakları kaçırdım." dedi.
Taha Özer'e müstehcen paylaşım operasyonu
Müstehcen paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomeni Taha Özer'e Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Dışişleri: ABD ile Patriot görüşmesi yapıyoruz
Dışişleri Sözcüsü, Türkiye'nin ABD'den füze savunma sistemi Patriotları almak için görüşme halinde olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

116
ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

113
Axel Springer Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini satacak

Axel Springer Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini satacak

32
Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

69
Trump McMaster'ı görevden aldı

Trump McMaster'ı görevden aldı

44
Rusya tatbikatı yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

Rusya tatbikatı yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

46
Afrin'de yeni dönem başlıyor

Afrin'de yeni dönem başlıyor

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM