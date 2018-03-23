Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldırım konuşmasında "Kuzey Irak referandumu sonrası hava sahasını kapatmıştık. Bugün itibarıyla hava sahamızı açıyoruz." açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım: Erbil'e hava sahamızı açıyoruz VİDEO





Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD İLE PATRİOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ GÖRÜŞMESİ



Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye'de bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefiğimizdir. (Patriot) Bunlar S-400'lere alternatif değildir.

ŞAMİL TAYYAR'IN 'FETÖ BORSASI' İDDİASI



Arkadaşımızla Hayati Yazıcı Bey görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyekun olarak başına en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur.

"DÖVİZDE DALGALANMALAR OLABİLİR"

Dövizde dalgalanmalar olabilir, etkileri sınırlıdır. Spekülasyonlar ekonominin gidişatını olumsuz etkilemez. Ekonomi açısından herhangi bir tereddüte mahal yok.

"BUGÜN İTİBARIYLA HAVA SAHAMIZI AÇIYORUZ"

Malum, bir şekilde tasvip etmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Irak hava sahasını açtı biz de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz. Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak. Terör örgütünün ülkemiz aleyhine faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Akşama doğru açılmış olur, sefer planlaması THY ve diğer havayolları şirketlerinin planlamasına göre gerçekleşmiş olacak.