Başbakan Yıldırım, Tekirdağ'da

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongredeki konuşmasına ilişkin, "Şimdi çıkmış bugün kongrede diyor ki 'Filan yeri de alacağız. Filan şehri de alacağız.' Bol keseden atıyor. Sen bırak orayı burayı almayı. Tekirdağ ak hizmetle tanışıyor. Bunu da göreceksin yakında." dedi.

"2019'A HAZIR MISINIZ?"

Kendisini dinleyenlere, "2019'a hazır mısınız, Tekirdağ destan yazacak mı?" sorusunu yönelten Yıldırım, "İl başkanımızı biliyorsunuz. Cüneyt Bey. Yakışıklı, çalışkan... Tekirdağ'a Cüneyt Yüksel başkanımızla beraber yerel yönetimlerde ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeni bir başarıya ve zafere imza atmaya var mısın Tekirdağ? Maşallah. Tekirdağ, işi bitirmiş. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

"TEKİRDAĞ, AK HİZMETLE TANIŞIYOR"

Yıldırım, vatandaşların Ergene havzasına ilişkin talepleri üzerine ise şunları kaydetti:

"Merak etmeyin. Ergene havzasını da tamamlayacağız. Yollarını da tamamlıyoruz. Hiç merak etmeyin. Ergene'deki yolları normalde belediyenin yapması lazım. İçerideki yolları... Yapamıyor. Bunların zaten yaptıkları bir şey yok. Konuşuyorlar. O halde 2019'da işi ehline vereceğiz değil mi? Şimdi çıkmış bugün kongrede diyor ki 'Filan yeri de alacağız. Filan şehri de alacağız.' Bol keseden atıyor. Sen bırak orayı burayı almayı. Tekirdağ AK hizmetle tanışıyor. Bunu da göreceksin yakında."

"KAHRAMAN ASKERİMİZE TEKİRDAĞ'DAN SELAM"

Vatandaşların "Salonda yer yok. İçeriye almıyorlar." ifadeleri üzerine Yıldırım, "İçeride yer yok. Yerimiz dar gönlümüz geniş evelallah. Allah sizden razı olsun. Demek ki Tekirdağ'a daha büyük salonlar lazım. Artık salonlar almıyor. İnşallah daha güzel günlerle ve daha güzel vesilelerle beraber olacağız. Bir olacağız, beraber olacağız kardeş olacağız. Birlikte Türkiye olacağız inşallah. Bugün, Afrin'de Doğu'da ve Güneydoğu'da birliğimiz ve kardeşliğimiz için, teröre son vermek için gece gündüz mücadele eden güvenlik kuvvetlerimize, kahraman askerlerimize Tekirdağ'dan selam gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.

Binali Yıldırım ayrıca konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Sizin Tekirdağ'da güzel bir sözünüz var, 'menzile giden yol seni menzilden ayırmaz' yol menzilin bir parçasıdır. Biz hedefe giden yolda gece gündüz yürüyoruz.

"MİLLET DÜŞMANLARIYLA YOLA GİTMEK TEKİRDAĞ YAKIŞMAZ"

Kendini bilmez milletvekili diyor ki PYD terör örgütü değildir diyor. Siviller hayatını kaybetmiş 40 yıldır milletimizin başına dert olmuş. Aynı soysuzlar PYD, YPG hepsi aynı. Millet düşmanlarıyla yola gitmek Tekirdağ yakışmaz.

"LAFLA MİLLİ OLUNMAZ"

Kılıçdaroğlu bugün konuşuyor. Diyor ki Milli Eğitimimiz Milli olacak, Afrin Harekatı Milli olacak. Biz buna karşı mıyız? Lafla millilik olunmaz. Millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur.

Bundan sonra hiçbir vesayet odağı ülkemizi kutlu yürüyüşünden döndüremeyecek.

"ZEYTİN DALI, TERÖRÜN BAŞINI EZME HAREKATI"

Zeytin Dalı Harekatı, terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı, zulüm altında inim inim inleyen Arapların, Kürt kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin bu zulümden kurtarılma harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı, emperyalistlerin sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları, terör devletinin, terör kuşağının sona erdirilmesi, yok edilmesi harekatıdır.

Bazılarının AK Parti'ye olan düşmanlığı o kadar artmış ki... Ak olana kara demekten geri durmuyorlar. PKK, PYD hepsi aynı yolun yolcusudur. Bunlar öldürme üzerine programlanmışlardır. Hiçbir kutsalları yoktur. Kendilerini gizlemeye çalışıyorlar ama bunu aziz millet yutmaz."