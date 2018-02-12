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Başbakan Yıldırım: Terör bizim için en büyük tehdittir

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 14:51..
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Başbakan Binali Yıldırım ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev Başbakanlık Çankaya Köşkü’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

"KİRLİ PAZARLIK İÇİNDE OLMAYIZ"

Yıldırım, "Afrin'i de terör oluşumlarından temizleyeceğiz. Kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir. NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz ABD'nin artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım: Terör bizim için en büyük tehdittir


Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir.

"AVRUPA BU İŞTEN BÜYÜK BİR BEDEL ÖDER"

Eğer Türkiye buralara sahip olmazsa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız.

Bu sadece Türkiye'nin huzuru için değil, bölgede yaşayan günahsız insanların geleceği için de bizim bir sorumluluğumuz. 3.5 milyon Suriyeli niye bizim ülkemizde? Canlarını kurtarmak için geldiler. Dolayısıyla bizim amacımız, Fırat Kalkanı ile Münbiç-Azez-Cerablus arasını nasıl ki temizlediysek, Afrin'i de terör oluşumlarından temizleyeceğiz.

Başbakan Yıldırım: Terör bizim için en büyük tehdittir


"TERÖR BİZİM İÇİN EN BÜYÜK TEHDİTTİR"

Kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir. NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz ABD'nin artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz. Hem Afrin'de yaparız hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok."

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