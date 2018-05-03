taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.588
USD
4,2055
EURO
5,0480
ALTIN
176,95
PETR
73,4600

Başbakan Yıldırım teşekkür ederken duygulandı

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısındaki konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı, gözleri doldu.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 11:38..
  1. Haberler
  2. Gündem
Başbakan Yıldırım teşekkür ederken duygulandı

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti'nin grup toplantısı için çıktığı kürsüde konuşması sırasında duygulandı.

GÖZLERİ DOLDU

"Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak ülke ve milletim adına teşekkür ediyorum." diyen Yıldırım, ayakta alkışlanırken gözlerinin dolduğu görüldü.

Başbakan Yıldırım teşekkür ederken duygulandı ViDEO

"HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yıldırım şöyle konuştu: "Türkiye'yi güven ve istikrar çizgisine oturttuk. AK Parti'nin 16 yıllık karnesi pekiyilerle doludur. Siz ihanet şebekeleri karşısında Türkiye'ye demokrasiye sahip çıktınız Türkiye türbülansa düşmeden bugünlere geldi. Son Başbakan olarak ülkem ve milletim olarak hepinize teşekkür ediyorum.

"İHANETLER GÖRDÜK, KALLEŞLİKLER GÖRDÜK"

İhanetler gördük, kalleşlikler gördük. Eşi görülmemiş ihanetleri hep beraber göğüsledik. Ülkemiz üzerindeki emperyalist tuzakları beraber göğüsledik. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. Parti kapatmalarla, Gezi operasyonula, 6-7 Ekim kalkışmasıyla, darbe girişimiyle mücadele ederek bugünlere geldik.

Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırılarına maaruz kaldığımız halde yüz akıyla çıktık. Bayrağımıza, ezanımıza sahip çıktık. Terörle başaramadıklarını ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaklar.

Başbakan Yıldırım teşekkür ederken duygulandı

"SON GRUP TOPLANTISINA KATILIYORUM"

Belki partimizin son grup toplantısına katılıyorum. AK Parti'nin temsil ettiği bu yüce davayı hedefine taşımaya azimle aşkla devam edeceğiz. PKK, PYD, DEAŞ gibi ihanet odaklarına set çekeceğiz mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Bizler bu davanın gönüllü neferiyiz. Allah birliğimizi daim eylesin. Bütün milletvekil arkadaşlarımızı minnetle selamlıyorum. Allah Türkiye'nin yolunu da bahtını da açık eylesin.24 Haziran'da güçlü iktidar için milletimizin kararına başvuracağız. Bu seçimlerde millet iradesi en güçlü eşkilde yönetime yansıyacak."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
AK Parti Erdoğan'ın adaylığı için toplandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için 316 imza ile grup kararı alındı.
Yiğit Bulut, genel af istedi
Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Yiğit Bulut, genel af teklifinde bulundu.
Bahçeli FETÖ'nün seçmen ayağının takibini istedi
MHP Lideri, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi adaylık için YSK'ya verilen imzalarda FETÖ'cü taraması yapılması gerektiğini söyledi.
AK Parti'de aday belirleme süreci başlıyor
AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için aday belirleme süreci başlıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

119
Roma'dan Salah'a mesaj var

Roma'dan Salah'a mesaj var

13
Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

94
CHP'nin aday anketinin sonuçları

CHP'nin aday anketinin sonuçları

97
Gözaltına alınan İngiliz terörist serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İngiliz terörist serbest bırakıldı

30
Roma'yı hakem yaktı

Roma'yı hakem yaktı

12
Demet Akalın yüzünü poşetle gizledi

Demet Akalın yüzünü poşetle gizledi

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM