Başbakan Binali Yıldırım AK Parti'nin grup toplantısı için çıktığı kürsüde konuşması sırasında duygulandı.

GÖZLERİ DOLDU

"Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak ülke ve milletim adına teşekkür ediyorum." diyen Yıldırım, ayakta alkışlanırken gözlerinin dolduğu görüldü.

Başbakan Yıldırım teşekkür ederken duygulandı ViDEO

"HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yıldırım şöyle konuştu: "Türkiye'yi güven ve istikrar çizgisine oturttuk. AK Parti'nin 16 yıllık karnesi pekiyilerle doludur. Siz ihanet şebekeleri karşısında Türkiye'ye demokrasiye sahip çıktınız Türkiye türbülansa düşmeden bugünlere geldi. Son Başbakan olarak ülkem ve milletim olarak hepinize teşekkür ediyorum.

"İHANETLER GÖRDÜK, KALLEŞLİKLER GÖRDÜK"

İhanetler gördük, kalleşlikler gördük. Eşi görülmemiş ihanetleri hep beraber göğüsledik. Ülkemiz üzerindeki emperyalist tuzakları beraber göğüsledik. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. Parti kapatmalarla, Gezi operasyonula, 6-7 Ekim kalkışmasıyla, darbe girişimiyle mücadele ederek bugünlere geldik.

Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırılarına maaruz kaldığımız halde yüz akıyla çıktık. Bayrağımıza, ezanımıza sahip çıktık. Terörle başaramadıklarını ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaklar.

"SON GRUP TOPLANTISINA KATILIYORUM"

Belki partimizin son grup toplantısına katılıyorum. AK Parti'nin temsil ettiği bu yüce davayı hedefine taşımaya azimle aşkla devam edeceğiz. PKK, PYD, DEAŞ gibi ihanet odaklarına set çekeceğiz mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Bizler bu davanın gönüllü neferiyiz. Allah birliğimizi daim eylesin. Bütün milletvekil arkadaşlarımızı minnetle selamlıyorum. Allah Türkiye'nin yolunu da bahtını da açık eylesin.24 Haziran'da güçlü iktidar için milletimizin kararına başvuracağız. Bu seçimlerde millet iradesi en güçlü eşkilde yönetime yansıyacak."

