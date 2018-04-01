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Başbakan Yıldırım, Tire’de iki aileyi ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Tire İlçe Kongresi’nin ardından kendisini çay içmeye davet eden Ok ve Kaya ailelerini ziyaret etti.

İHA | 01.04.2018 - 13:48..
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Başbakan Binali Yıldırım, dün AK Parti Tire İlçe Kongresi’nin ardından kendisini çay içmeye davet eden Gökçe Ok’un davetini kırmadı.

Başbakan Yıldırım, Tire’de iki aileyi ziyaret etti

İKİ AİLEYE ZİYARET

Ok ailesi ile bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, Ok’un evinde misafir olarak bulunan lösemi hastası Ahmet Özen ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Yıldırım, Tire’de iki aileyi ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Tire’de iki aileyi ziyaret etti

Yıldırım, daha sonra balkonunda ‘Cumhuriyetin Bekçileri Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ yazılı Atatürk’ün posterinin bulunduğu Yalçın Kaya’nın evini ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, Tire’de iki aileyi ziyaret etti VİDEO

Başbakan Yıldırım, Tire’de iki aileyi ziyaret etti

"ATADAN CHP'Lİ BİR AİLEYİZ AMA ZİYARETTEN ÇOK MUTLU OLDUK"

Ziyaret sırasında Yalçın Kaya’nın Başbakan Binali Yıldırım’a, atadan beri CHP’li bir aile olduklarını ama evlerine ziyarette bulundukları için de çok mutlu olduklarını söylediği öğrenildi. Kaya ailesinin bebeği Melis’i kucağına alarak seven Yıldırım, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Yıldırım, Tire’de iki aileyi ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Tire’de iki aileyi ziyaret etti

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