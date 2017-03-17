Başbakan Yıldırım: Trabzon'da yüzde 70'i de geçeceğiz

Başbakanlığa ait özel uçakla saat 10.40’da Trabzon Havalimanı’na gelen Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile birlikte otobüsle Gümüşhane’ye hareket etti.

Polis ve Jandarma ekipleri yol boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı, polis helikopteri konvoyu takip etti.

"SİZ MEMLEKETİN SİGORTASISINIZ"

Trabzon’un Maçka İlçesi’nde yolunu kesen vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, Zigana Tüneli’nin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Gümüşhane’den çıkacaksınız, Trabzon’a 40 dakika. Sizin için ne yapsak azdır. Allah sizden razı olsun. Siz memleketin sigortasısınız. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatısınız."

"16 NİSAN'DA TRABZON'DAN REKOR BEKLİYORUM"

16 Nisan referandumunun yaklaştığını hatırlatan ve vatandaşlara hazır olup olmadıklarını soran Yıldırım, "16 Nisan’da evet mi? 16 Nisan’da Trabzon’dan rekor bekliyorum." dedi.

"NE YÜZDE 70'İ, ESKİDENDİ O ŞİMDİ MHP VAR"

Bir vatandaşın, "Trabzon yüzde 70 olacak" diye seslenmesi üzerine, "Ne 70’i. Eskidendi o. Şimdi MHP de var" diyen Başbakan Yıldırım, "Yüzde 99" diyen bir başka vatandaşa da, "3-5 de onlara bırak" diyerek gülümsedi. Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Gümüşhane’ye hareket etti.