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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Referandum çalışmaları kapsamında Tunceli'de halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım Dersim olaylarına değindi.

23.03.2017 - 13:56
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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Tuncelili olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dersim katliamını duymaya tahammül edemediğini, Dersim'in adını bile anmaktan korktuğunu belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"KILIÇDAROĞLU DERSİM'İN ADINI BİLE ANMAKTAN KORKUYOR"

"Şimdi o günlerle yüzleşmek için 'Gelin bu ayıbı kaldıralım, geçmişin acılarını saralım' diye ana muhalefet partisine, onun Genel Başkanına, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Bir öz eleştiri yap, Dersim'i, Dersim'de yaşanan o vahşeti tekrar bir öz eleştiriyle bu ülkenin gündemine getirelim' dediğimizde adını bile anmaktan korkuyor.

"BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARI BELKİ ONU TANIMAZ DOĞDUĞUNDA SOYADI KARAKURT'TU"

Bu toprakların çocukları belki onu Kemal Kılıçdaroğlu diye tanımayanlar olabilir. Çünkü doğduğunda Kemal Karakurt'tu, daha sonra soyadını da değiştirdi."

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

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