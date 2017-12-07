Başbakan Yıldırım TÜSİAD toplantısında

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'nin ekonomisi ve gelecek vizyonu ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptılar. Bu değerlendirmeleri not ettik. Bir kısmı bizim de iştirak ettiğimiz konular, bir kısmı da herhalde bu toplantı sonrası yapacağımız geniş kapsamlı açıklığa kavuşacak, birbirimizi daha iyi anlamamıza vesile olacak konulardır. Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren birkaç süreci, bir arada yaşadığımzı süreçten geçiyoruz.

TÜRKİYE'NİN BAŞINA GELENLER..

Başınıza gelenler yüzde 10'dur. Nasıl tepki vereceğiniz nasıl davranacağınız da yüzde 90'dır. Türkiye'nin son 15 yılına baktığımız zaman başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir.

Hizmet açığını kalkınma için kamunun yapması gereken işleri yaparken, diğer yandan Türkiye'nin ekonomisini geliştirmek için gayret gösteriyoruz. 2007-2017 kıyaslamasını yaptığımız da 3 katına çıkmıştır.

KÜRESEL KRİZİN BİTTİĞİNİ SÖYLEYEMEYİZ

Küresel kriz, 2008 krizi 1929 buhranına bir ölçüde benzetiliyor. Bu doğrudur. Üzerinden yaklaşık 10 sene geçmesine rağmen, küresel krizin henüz bittiğini söyleyemeyiz. Zamanlıca alınan tedbirler sayesinde en asgari düzeyde etkilenen ülke olduk. Küresel krizde büyümesini artırmaya devam etmiş, istihdama, üretime katkı sağlayan bir ülke olarak yakata kalmasını bilmiştir.

BAŞKA ÜLKEDE YAŞANSA 10 SENEDE BELİNİ DOĞRULTAMAZ

2013'e geldiğinde Türkiye neredeyse faiz oranlarını yüzde 5'in altına indirmiş, İMF ile olan borcunu bitirmiştir. En büyük havalimanını ihale etmiş tam o sırada Gezi olayları ile karşı karşıya kaldı Türkiye. Daha kısa süre sonra da 15 Aralık FETÖ Örgütü'nün yargı kumpası ile yüzleşmek zorunda kaldı. Altın vuruşunu 15 Temmuz Darbe Girişimi ile gerçekleştirmiş. Türk milleti bu belayı def edebilmiştir.

Hedefte Türkiye vardı. Başka bir ülkede yaşansa 10 senede belini doğrultamaz.

15 Temmuz'un hedefi Türkiye idi, Türkiye'nin önünü kesmekti. Geçmiş yıllarına, geri dönmesini ve gelecek vizyonunu ortaya koyamayan bir ülke olması için adım atılan bir hamle idi. 15 Temmuz sonrası 3. çeyrekte Türkiye 4.9 küçüldü. Yılın sonuna geldiğimizde 3.2 büyüme ile AB ülkelerinin üzerine çıkan bir büyüme oranını yakaladı ve yılı böyle tamamladı.

KRİZ SENARYOLARINI TERS YÜZ EDİP GERİDE BIRAKTIK

Aylar süren süre içinde tamamlamış ve yoluna devam etmiş bir ülke olan Türkiye'den bahsediyoruz. 2017'de büyük kriz olacak, iflaslar olacak, faizler kontrol edilemeyecek denildi. 2017'ye geldiğimizde Türkiye birinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü, 2. çeyrekde 5.1 büyüdü, üçüncü çeyrekte büyüme 2 haneli olursa şaşmayın diyorum. Yüzde 5-6 arasında bir büyüme gerçekleşecek. Özel sektörümüze, ekonomimize güveniyoruz ve bu yüzden gerekli tedbirleri aldık, kredi garanti fonu ile 250 milyar lira bir kaynak oluşturuk ve bundan 250 bin civarında işletmemizin yararlanmasını sağladık. KOSGEB'in KOBİ'lere sağladığı imkanlar ile 500 bin işletmemiz burada nefes aldı, işlerini yoluna koydu ve ekonomimiz büyümeye devam etti. Kriz senaryolarını ters yüz edip geride bıraktık. Aynı şeyler 2018 için de söylenmeye başladı.

2018'DE YOL HARİTAMIZI HAZIRLIYORUZ

2018 kolay olmayacak ama ülkemizin bugüne kadar kazanımları sayesinde, güven sayesinde 2018'de de inşallah büyüme aynen devam edecek. İki haneli duruma gelen enflasyonun aşağı doğru seyri devam edecek. Gerekli tedbirleri alıyoruz, etkilerini gösterecek. Özellikle 2018'de yol haritamızı hazırlıyoruz. Beraber yapacağız.

Türkiye'nin kalkınmasına kamu 1 katkı sağlıyorsa, özel sektör 8 katkı sağlıyor. Sizleri dikkate almadan, meseleye dahil etmeden yapılması söz konusu edilemez. Yol haritasını birlikte yapacağız. Bu işler nedir? Bir kere reformları yapmaya devam edeceğiz. Vergi reformunu yapacağız. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için iddialı bir eylem planını hayata geçireceğiz.

Hedefimiz önümüzde 3 yıl içerisinde ilk 20 ülke arasına sokmak.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÜZDE 50 SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIR

Vatandaşın işinin devlet bürokrasi ile zorlaştırılmasını önüne geçilmesi, E-devlet uygulamalarından iş yapma imkanlarının yaptırılması. Beşeri sermayemizin kalitesini artıracağız. Eğitimde göstergelerimiz tam da bizim arzu ettiğimiz seviyede değil ama birkaç hususu burada aydınlatmak isterim. Okul öncesi eğitim özellikle son 15 yılda kayda değer bir şekilde artmıştır. Okul öncesi eğitim yüzde 50 seviyesine ulaşmıştır. 15 yıl önce yüzde 10'un altındaydı. İlköğretimde yüzde 97, ortaöğretimde yüzde 83 seviyesine erişmiş bulunuyoruz. Üniversitelerimizin sayısı fazla. 4+4+4'ü getirdiğimiz yıldan itibaren okulda kalış süreleri 5.5 yıldan 2015 yılda 8 yıla çıktı, 2030 yılında 14.5 yıla çıkacak.

Üniversitelerimizin sayısını artırmak eleştiri konusu olabilir. 1 milyon gencimiz de lise mezunu oluyor ve üniversite kapısında bekliyor. Sayıları artırmasaydık, üniversiteye girecek sayıları daha fazla artacaktı."