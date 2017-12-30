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Başbakan Yıldırım: Vatanın her köşesi bizim için mukaddes

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kırklareli'de yapılan 6. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

İHA | 30.12.2017 - 17:50..
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Kırklareli Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Ak Parti Kırklareli 6. Olağan İl Kongresi’ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına, Kırklareli ve Pınarhisar halkına teşekkür ederek başladı.

Yıldırım, "Kırklareli’ne ve Pınarhisar’a teşekkür borcumuz var. 5 ay dünya liderimizi ağırladı. Teşekkürler Pınarhisar" dedi.

"VATANIN HER KÖŞESİ BİZİM İÇİN MUKADDES"

Vatanın her köşesinin kendileri için mukaddes olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Van’ın, Şanlıurfa’nın, Mardin’in evladı burada askerlik yaparken, aynı vatanı bekliyor. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli’nin evlatları da doğuda, güneydoğuda aynı ay yıldızlı bayrağı bekliyor. Buradan 80 milyon vatandaşlarımıza, bütün Balkanlara evladı fatihanlarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. AK Parti 6. Olağan Kongremiz hayırlı olsun diyorum. Kongreler AK Parti teşkilatlarının gücünü, heyecanın gösterir, tıpkı burada Kırklareli’nde olduğu gibi. Maşallah. Ak Parti teşkilatının her mensubunu bağrımıza basıyor. Sağ olun, var olun Allah sizden razı olsun" diye konuştu.

"SORUNLARI TORUNLARA BIRAKMADIK, ÇÖZE ÇÖZE BU GÜNLERE GELDİK"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin değişmez gündeminin kalkınma ve refah olduğunu belirterek, "Gündemimizde hep hizmet var, hep millet var. Ülkemizi her alanda dünyanın ilk sıralarına taşımak değişmeyen görevimizdir. Ülkemizi, Türkiye’yi dünyaya her alan ilk sıra taşımak bizim görevimizdir. Örnek dev projeleri gerçekleştirmek ilk görevimizdir. Millete hizmette asla ve asla yorgunluk olmaz. Biz her zaman kendimizi yeniliyor, her hizmete ilk günkü gibi devam ediyoruz. Heyecanımızı sürekli diri tutarak, hizmet aşkıyla görevimize devam ediyoruz. Sizin coşkunuz, sizin heyecanınız sayesinde bu ülke makus talihini yenmesini bildi. Sizin umut dolu yürekleriniz sayesinde bu ülke karamsarlığı, her türlü umutsuzluğu geride bıraktık. Sorunları torunlara bırakmadık, çöze çöze bu günlere geldik." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA İLK SIRALARA ÇIKARAN PARTİNİN ADI AK PARTİ'DİR"

Başbakan Yıldırım, Türkiye’yi dünyada her alanda ilk sıralara taşıyan partinin AK Parti olduğunu vurgulayarak, "Bugün işçi kardeşçilerimizin yüzünü güldüren, engelli, yaşlı, çocuk, genç demeden bütün vatandaşlarımızın hukukunu gözeten, ihtiyaç sahiplerinin yanında olan, kadınlarımızın her alanda söz sahibi olmalarını sağlayan, enerji, sağlık, ulaştırma gibi daha birçok alanda ülkeye çağ atlatan, bölgesel adaletsizlikleri gideren, Türkiye’yi dünyada ilk sıralara çıkaran partinin adı AK Parti’dir. Ak Parti birliğin, istiklalin, istikbalin partisidir. AK Parti, adaletin ve kalkınmanın tam kendisidir. AK Parti demokrasi ve hukukun tam kendisidir. Bu hareketi, bu partiyi siz bu hale getirdiniz, iyi ki varsınız, Allah sizden razı olsun." ifadelerini kaydetti.

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