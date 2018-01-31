Başbakan Yıldırım'dan Macron'a cevap

Başbakan Yıldırım, Macron'un "Türkiye'nin Afrin operasyonları işgale dönüşmemeli." şeklinde açıklamasına cevap verdi.

"İŞGAL MANTIĞI İÇERİSİNDE HAREKET ETMİYORUZ"

Yıldırım, "Fransa'nın düşüncesi sakat. İşgal mantığı içinde hareket etmiyoruz. Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı'ndaki Münbiç, Cerablus ve Azez hattındaki 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları gerekir. Türkiye her türlü terör tehdidine karşın yapması gerekeni yapar. Bu faaliyetler aslında ülkemizin hududu bulunan Suriye ve Irak'taki terör koridoru oluşturulmasına engel olacak. Bunlar teröre destek veren açıklamalar." diye konuştu.





GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Başbakan Binali Yıldırım ve Lübnan Başbakanı Hariri yaptıkları 1 saatlik görüşmenin ardından basının karşısına çıktı. İki lider, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

"UMARIM ABD ISRARCI DAVRINI SÜRDÜRMEZ"

Son aylarda Kudüs'te yaşananları da ele alma fırsatı bulduk. ABD Başkanı'nın kararı tüm dünyada infial oluşturmuş, cumhurbaşkanımızın olayı sahiplenmesiyle konu BM'ye taşınmıştır. BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla ABD ve İsrail'in girişimi reddedilmiştir. Ümit ederiz ki, ABD ve İsrail yanlış tutumlarında ısrarcı olmazlar ve bölgedeki sorunların üzerine yenisini üretme gayretine girmezler diye düşünüyorum.

"GÖRÜŞMELERE DEVAM EDECEĞİZ"

Lübnan'ın toprak bütünlüğü, siyasi birliğini çok önemsiyoruz. Türkiye'nin istikrar ve birliği neyse Lübnan'ın istikrar ve birliği de o kadar önemlidir. Gerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi, gerekse bölgesel konuların ele alınması için görüşmelerimizi devam ettireceğiz.

Gelecekte ikili ilişkilerimizin gelişmesi için yakın çalışmamızı sürdüreceğiz. Bir kez daha Lübnan Başbakanı'na hoşgeldiniz diyorum.





"SURİYE'DEKİ KARIŞIKLIĞIN BEDELİNİ EN ÇOK TÜRKİYE, LÜBNAN VE ÜRDÜN ÖDEDİ"

Suriye'de yaşanan karışıklıkların bedelini en çok ödeyen ülkeler Türkiye, Lübnan ve Ürdün'dür. Altı yıldır milyonlarca mülteciye gereken her türlü desteği veriyoruz. Bu konuda da uluslararası camiadan beklenen katkıyı da göremedik. Ayrıca ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişi yaptık. Zeytin Dalı Harekatı konusunda sayın başbakanı bilgilendirme fırsatım oldu. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sivil halk hedef değildir. Hedef ülkemize yönelik roket saldırılarını bertaraf etmek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini garantiye almak, Afrin'e yerleşen terör örgütlerini oradan çıkarmaktır. Bunu gerçekleştirmek üzere ÖSO'dan askerlerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu operasyonu gerçekleştiriyor. Terör örgütü orada burada propaganda yapıyor siviller ölüyor diyor. Asıl zarar gören bizim vatandaşlarımızdır. Daha bugün Hatay'da bir roket saldırısı gerçekleşmiş, 17 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Zarar gören bölgedeki değil, Türkiye'deki vatandaşlarımızdır. Bu operasyonun haklılığı ortaya konmuştur.

"KARGALAR BİLE GÜLER"

Türkiye'nin içerisinde, Türkiye'deki vatandaşlara roket saldırısı akla ziyan, deli saçması düşüncelerdir. Buna kargalar bile güler.



Lübnan Başbakanı Hariri'nin konuşmasından satırbaşları;

"SURİYE'DE VE KUDÜS'TE ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"

ABD'nin İsral kararı bizim için kabul edilebilir değil. İyi bir çözümden yanayız.

Suriye'de de vatandaşların haklarını koruyacak bir çözümden yanayız. Türkiye ile sığınmacıların yükü konusunda iş birliği yapacağız. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirecek.