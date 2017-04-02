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Başbakan Yıldırım: Vekil yaşını ilk düşüren CHP'dir

Kayseri'de STK buluşmasında konuşan Başbakan, "18 yaş hakkını da 600 vekili de ilk teklif eden CHP'dir" dedi.

02.04.2017 - 21:00
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Başbakan Yıldırım: Vekil yaşını ilk düşüren CHP'dir

Başbakan Yıldırım, Kayseri'de STK buluşmasında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"VEKİL YAŞINI 21'E DÜŞÜREN İLK CHP'DİR"

CHP'nin çeliştiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "CHP 2011 seçim beyannamesinde milletvekili seçilme yaşını 21'e düşüreceğiz diyor. Altında da Kılıçdaroğlu'nun imzası var." dedi.

Başbakan Kayseri'de STK'larla buluştu

"BU KADAR ÇELİŞKİ OLUR MU"

Başbakan ayrıcı, "1995'te 600 milletvekili teklifini yapan CHP'dir. Bunu da unutmuşlar. Bu kadar çelişki olur mu." ifadelerini kullandı.

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