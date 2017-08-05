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Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam'ı ziyaret edecek ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olacak.

05.08.2017 - 02:32
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Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

Diplomatik ilişkilerin 1978 yılında kurulduğu Türkiye ile Vietnam arasındaki ilk resmi üst düzey ziyaret, Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilecek. Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre Yıldırım, 22-24 Ağustos'ta Vietnam'a ziyarette bulunacak.

 

BUGÜNE KADAR ÜST DÜZEY ZİYARET OLMADI

DHA'nın haberine göre; Türkiye’nin Hanoi’de, Vietnam’ın da Ankara’da Büyükelçilikleri bulunuyor. Türkiye ile Vietnam arasındaki ilişkiler başta ekonomi ve ticaret olmak üzere her alanda gelişiyor. Bugüne kadar, ne Vietnam'dan Türkiye'ye, ne de Türkiye'den Vietnam'a Cumhurbaşkanı veya Başbakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmedi. Başbakan Binali Yıldırım, bu alanda bir ilki gerçekleştirecek.

Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

HEDEF, TİCARET HACMİNİ TÜRKİYE LEHİNE ÇEVİRMEK

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2000’li yılların başında 100 milyon ABD dolarının altında iken, 2014 yılında yaklaşık 2.2 milyar ABD dolarına ulaştı. Başbakan Binali Yıldırım'ın işadamları heyetiyle Vietnam'a gerçekleştireceği ziyarette, ticaret hacmini artıracak adımlar ile Vietnam lehinde olan ticaret dengesini değiştirmeye dönük anlaşmaların yapılması hedefleniyor.

Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

TÜRKİYE VE VİETNAM ARASINDA TİCARİ ALIŞVERİŞ

Türkiye Vietnam’dan elektrikli cihazlar, kazan-makine cihazları, dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler, ayakkabı, sentetik ve suni devamsız lifler, pamuk ve örülmemiş giyim eşyaları ithal ediyor. Türkiye’nin Vietnam'a ihracatının başlıca kalemlerini ise meyve ve kabuklu yemişler, pamuk, pamuk ipliği, kahve, çay ve baharatlar, süt ve süt ürünleri, taşlar, alçılar ve çimento gibi ürünler oluşturuyor.

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