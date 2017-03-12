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Başbakan Yıldırım Yalova'da
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'dan karayoluyla Osmangazi Köprüsü'nü geçerek Yalova'ya geldi.
12.03.2017 - 15:35
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Yalova'ya giden Başbakan Yıldırım, halka hitap ediyor.
Ayrıntılar gelecek..
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