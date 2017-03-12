Başbakan Yıldırım Yalova'da

ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı soru ve cevapları yayımlandı.

YGS soru ve cevapları açıklandı

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Galatasaray E-spor takımı küme düştü

Bu sezon kurulan Galatasaray E-spor, AURORA ile oynadığı ilk maçı kaybetti ve küme düştü.