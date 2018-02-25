Başbakan Yıldırım yerli otomobil için tarih verdi

Kocaeli'de AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresi'ne katıln Yıldırım yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimin ise 2020-2021'de bitirileceğini duyurdu.

"TEKNOLOJİ TRANSFERİ HIZLANDIRILACAK"

Türkiye'nin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü, araştırma geliştirme kapasitemizi daha da arttıracağız. Teknoloji transferini hızlandırarak yerli ve milli ürünleri daha çok üreteceğiz. Yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimi 2020-2021'de bitirmiş olacağız."