Başbakan Yıldırım yerli otomobil için tarih verdi

Kocaeli'de AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresi'ne katıln Yıldırım yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimin ise 2020-2021'de bitirileceğini duyurdu.
"TEKNOLOJİ TRANSFERİ HIZLANDIRILACAK"
Türkiye'nin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Hükümet olarak üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü, araştırma geliştirme kapasitemizi daha da arttıracağız. Teknoloji transferini hızlandırarak yerli ve milli ürünleri daha çok üreteceğiz. Yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimi 2020-2021'de bitirmiş olacağız."