taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

Başbakan Yıldırım yerli otomobil için tarih verdi

Başbakan Binali Yıldırım, 2020'de yerli otomobil için seri üretime geçileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 25.02.2018 - 20:12..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Başbakan Yıldırım yerli otomobil için tarih verdi

Kocaeli'de AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresi'ne katıln Yıldırım yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimin ise 2020-2021'de bitirileceğini duyurdu.

Başbakan Yıldırım yerli otomobil için tarih verdi

"TEKNOLOJİ TRANSFERİ HIZLANDIRILACAK"

Türkiye'nin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü, araştırma geliştirme kapasitemizi daha da arttıracağız. Teknoloji transferini hızlandırarak yerli ve milli ürünleri daha çok üreteceğiz. Yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimi 2020-2021'de bitirmiş olacağız."

Başbakan Yıldırım yerli otomobil için tarih verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
BMW anlaşmayı imzaladı, elektrikli Mini geliyor
Alman otomobil üreticisi BMW, Mini logosuyla ürettiği araçlarını elektrikli motorla üretmek için Çinlilerle anlaştı.
Porsche'un yeni bebeği 992, bu yılın sonunda geliyor
Alman devi Porsche, efsane 911 modelinin yeni jenerasyonu olan 992'yi Paris Motor Show'da tanıtacak.
Otomobil dünyasına yeni bir yıldız doğuyor: Polestar 1
Volvo'nun bir kolu olarak faaliyet gösteren Polestar, bağımsızlığını Polestar 1 ile ilan ediyor.
Tesla, Alman devlerini tahtından etti
Son dönemin gözdesi, elektrikli otomobillerin atası Tesla, Avrupa'daki satış rakamlarıyla lüks Alman otomobilleri geride bıraktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Salih Müslim Prag'da yakalandı

Salih Müslim Prag'da yakalandı

428
Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

386
Derbinin galibi Beşiktaş

Derbinin galibi Beşiktaş

216
Salih Müslim operasyonunun ayrıntıları

Salih Müslim operasyonunun ayrıntıları

193
Afrin'de 5 köy daha YPG'den temizlendi

Afrin'de 5 köy daha YPG'den temizlendi

45
Nasri 1 yıl futboldan men edildi

Nasri 1 yıl futboldan men edildi

22
Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes

Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM