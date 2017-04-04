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Başbakan Yıldırım Yozgat'ta

Referandum çalışmalarına devam eden Başbakan Yıldırım'ın bugünkü durağı Yozgat oldu.

04.04.2017 - 14:46
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Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliği referandum çalışmaları kapsamında partisinin Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başbakan Yıldırım Yozgat'ta

EY KILIÇDAROĞLU

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

HDP ve CHP bu dönemde ikiz kardeş gibiler. Hep bir ağızdan Hayır şarkısı söylüyorlar. Kılıçdaroğlu 'Bu anayasa değişikliğine millet Evet dese de biz tanımıyoruz' dedi. Ey Kılıçdaroğlu sen tanısan ne olur, tanımasan ne olur? Millet de seni tanımaz. Zaten tanımıyor. 'Bu anayasaya Evet diyenler ihanet ediyor' diyor. Hadi oradan.

DENSİZ, ALÇAK, SEN KİMSİN

Gün yaklaştıkça bir tane de vekil çıkmış densiz densiz konuşuyor. 'Evet çıkarsa Yunan'ı denize döktüğümüz gibi Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceğiz' diyor. Densiz, alçak, sen kimsin..

AYRINTILAR GELİYOR..

Başbakan Yıldırım Yozgat'ta

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