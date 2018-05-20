Başbakan Yıldırım Yunan gazetesine konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan’ın saygın haftalık gazetelerinden “To Vima” gazetesine konuştu.

"BU ŞAHISLAR MECLİSİ BOMBALADILAR"

Başbakan Yıldırım, ikili ilişkiler ve 8 darbeci konuları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Yunanistan’a kaçan 8 FETÖ üyesi asker için “Yunan adaletinin kararlarından düş kırıklığına uğradık. Çünkü bu şahıslar masum insanların hayatını kaybetmesine, masum insanların yaralanmasına yol açmış olan darbe teşebbüsünde fiilen yer aldılar. Meclisi bombaladılar. Seçilmiş Cumhurbaşkanını hedef aldılar. Demokratik şekilde seçilmiş hükümeti devirmeyi başaramadıklarını anladıklarında da bu 8 kişi helikopterle yasa dışı bir şekilde kaçtı. Aslında Yunan adaleti, uluslararası hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde bunları cezasız bıraktığı gibi kurbanların da haklarını çiğnemiştir. Yunan İltica Komisyonu’nun 2 darbeci kaçağa iltica hakkı tanınması kararı ise yeni bir düş kırıklığı kaynağı olmuştur. Ancak Yunan Hükümeti’nin bu karara itiraz etmiş olmasını olumlu karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.

EGE’DE GERGİNLİK

İki sayfalık mülakatta Başbakan Yıldırım Ege’deki gerginlik konusuna da değinerek “Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege gerginliği konusunun ana kaynağı Yunan tarafının Ege Denizi’nin tümünü Yunan denizi saymasından kaynaklanmaktadır. Ve bu tutum Türkiye’nin yasal hak ve çıkarlarını görmezlikten gelen anlayış olmaktadır. Gerginliğin giderilmesi, sadece Türkiye’nin çabaları ile sağlanamaz. Her bir taraf karşı tarafın hassasiyetlerini dikkate almalıdır. Ortak çıkarın durumun sakin olmasından geçtiğini anlaması lazım. Medya dahil, Yunan tarafından sorumlu ve olgun bir tavır takınmasını bekliyoruz.” dedi.

“TÜRK TARAFINA GEÇEN ASKERLERE İMTİYAZLI DAVRANILMASINI BEKLEMEK MANTIKLI DEĞİLDİR”

Lozan ve Ege konusuna da değinen Başbakan, “Bunlar birbirleri ile bağlantılı meseleler. Türkiye’nin uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a verilen adalar üzerindeki Yunan egemenliğinden şüphe etmemekte ancak Ege’de açık ve şüphe kaldırmaz bir şekilde Yunanistan’a verilmemiş coğrafi formasyonlar da bulunmakta ve bunlar da anlaşmazlıklar listesinde bulunmaktadır. Bu meselelerin çözümü için tekerleği keşfetmemize gerek yok. İki ülke yıllardır diyalog yoluyla uluslararası hukuka uygun bir mevzuat oluşturmuştur” açıklamasını yaptı.

Yunanistan Başbakanı Çipras ile var olan çalışma işbirliğine ilişkin konuşan Binali Yıldırım “Başbakan Aleksis Çipras ile yakın ilişkimiz var. Halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, önyargıların aşılmasına katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

TUTUKLU ASKERLER

Başbakan Binali Yıldırım, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 2 Yunan askeri ile ilgili, “Yunan askerleri, Meriç Nehri’nde Türk askeri bölgesinde yakalandılar. Türk tarafına yasadışı giriş yaptılar. Onlara uygulanan adli işlemler, Türk yasalarını çiğneyen herhangi bir kimse ile aynı. Bu askerlere imtiyazlı davranılmasını beklemek mantıklı değildir. İlgili birimler askerlerin üzerlerinde bulunan 3 telefondan, kriptolu olan askeri telefonu inceliyorlar. Tutuklulukları sırasında kendilerinde adil davranılıyor.” dedi.