taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,41
PETR
78,6700

Başbakan Yıldırım Yunan gazetesine konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Yunan gazetesi To Vima’ya verdiği demeçte, “Yunan adaletinin kararlarından düş kırıklığına uğradık” dedi.

İHA | 20.05.2018 - 11:47..
  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Yıldırım Yunan gazetesine konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan’ın saygın haftalık gazetelerinden “To Vima” gazetesine konuştu.

"BU ŞAHISLAR MECLİSİ BOMBALADILAR"

Başbakan Yıldırım, ikili ilişkiler ve 8 darbeci konuları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Yunanistan’a kaçan 8 FETÖ üyesi asker için “Yunan adaletinin kararlarından düş kırıklığına uğradık. Çünkü bu şahıslar masum insanların hayatını kaybetmesine, masum insanların yaralanmasına yol açmış olan darbe teşebbüsünde fiilen yer aldılar. Meclisi bombaladılar. Seçilmiş Cumhurbaşkanını hedef aldılar. Demokratik şekilde seçilmiş hükümeti devirmeyi başaramadıklarını anladıklarında da bu 8 kişi helikopterle yasa dışı bir şekilde kaçtı. Aslında Yunan adaleti, uluslararası hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde bunları cezasız bıraktığı gibi kurbanların da haklarını çiğnemiştir. Yunan İltica Komisyonu’nun 2 darbeci kaçağa iltica hakkı tanınması kararı ise yeni bir düş kırıklığı kaynağı olmuştur. Ancak Yunan Hükümeti’nin bu karara itiraz etmiş olmasını olumlu karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.

EGE’DE GERGİNLİK

İki sayfalık mülakatta Başbakan Yıldırım Ege’deki gerginlik konusuna da değinerek “Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege gerginliği konusunun ana kaynağı Yunan tarafının Ege Denizi’nin tümünü Yunan denizi saymasından kaynaklanmaktadır. Ve bu tutum Türkiye’nin yasal hak ve çıkarlarını görmezlikten gelen anlayış olmaktadır. Gerginliğin giderilmesi, sadece Türkiye’nin çabaları ile sağlanamaz. Her bir taraf karşı tarafın hassasiyetlerini dikkate almalıdır. Ortak çıkarın durumun sakin olmasından geçtiğini anlaması lazım. Medya dahil, Yunan tarafından sorumlu ve olgun bir tavır takınmasını bekliyoruz.” dedi.

“TÜRK TARAFINA GEÇEN ASKERLERE İMTİYAZLI DAVRANILMASINI BEKLEMEK MANTIKLI DEĞİLDİR”

Lozan ve Ege konusuna da değinen Başbakan, “Bunlar birbirleri ile bağlantılı meseleler. Türkiye’nin uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a verilen adalar üzerindeki Yunan egemenliğinden şüphe etmemekte ancak Ege’de açık ve şüphe kaldırmaz bir şekilde Yunanistan’a verilmemiş coğrafi formasyonlar da bulunmakta ve bunlar da anlaşmazlıklar listesinde bulunmaktadır. Bu meselelerin çözümü için tekerleği keşfetmemize gerek yok. İki ülke yıllardır diyalog yoluyla uluslararası hukuka uygun bir mevzuat oluşturmuştur” açıklamasını yaptı.

Yunanistan Başbakanı Çipras ile var olan çalışma işbirliğine ilişkin konuşan Binali Yıldırım “Başbakan Aleksis Çipras ile yakın ilişkimiz var. Halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, önyargıların aşılmasına katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

TUTUKLU ASKERLER

Başbakan Binali Yıldırım, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 2 Yunan askeri ile ilgili, “Yunan askerleri, Meriç Nehri’nde Türk askeri bölgesinde yakalandılar. Türk tarafına yasadışı giriş yaptılar. Onlara uygulanan adli işlemler, Türk yasalarını çiğneyen herhangi bir kimse ile aynı. Bu askerlere imtiyazlı davranılmasını beklemek mantıklı değildir. İlgili birimler askerlerin üzerlerinde bulunan 3 telefondan, kriptolu olan askeri telefonu inceliyorlar. Tutuklulukları sırasında kendilerinde adil davranılıyor.” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erdoğan'a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi, Erdoğan'a Balkanlar'da suikast yapılabileceği ihbarları nedeniyle, istihbarat ve güvenlik birimleri harekete geçti.
Muharrem İnce 50 miting yapacak
Seçim kampanyasını 4 Mayıs'ta Birinci Meclis önünden başlatan İnce, 15 günde 13 il mitingi gerçekleştirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs mesajı
Türkiye'nin gençlerden çok şey beklediğini ifade eden CHP Lideri, 24 Haziran için çağrı yapmayı da ihmal etmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

290
Özil ile Gündoğan Alman Cumhurbaşkanı'yla görüştü

Özil ile Gündoğan Alman Cumhurbaşkanı'yla görüştü

129
7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

143
HDP'liler İstiklâl Marşı okuyan gençlerin üzerine yürüdü

HDP'liler İstiklâl Marşı okuyan gençlerin üzerine yürüdü

125
Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

98
Arşivden Muharrem İnce çıktı: Eşeğe ters binerken

Arşivden Muharrem İnce çıktı: Eşeğe ters binerken

127
Esprisine gülünmeyen Fatih Hoca

Esprisine gülünmeyen Fatih Hoca

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM