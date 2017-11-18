Başbakan Yıldırım'a Hakkari'de yoğun ilgi

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak ve Hakkari'de vatandaşla hitap etti, ardından Mehmetçik'e zoral ziyaretinde bulundu.

Bölgede büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanan Başbakan Yıldırım, birlik beraberlik mesajları verdi.

BAYRAĞINI ALAN MİTİNGE KOŞTU

Başbakan Yıldırım'ı dinleyebilmek için meydanlara akın eden Hakkarililer, miting alanını Türk bayraklarıyla süsledi.

HAKKARİ'YE 10 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Hakkari'ye son 10-15 yılda 10 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Yıldırım, "Kimimiz Türk, kimimiz Kürt, kimimiz Türkmen, kimimiz Arap. Hangi etnik gruptan olursak olalım bunların hiç önemi yok ama bizi yaratan Rabb'imiz bir, kitabımız Kur'an'ımız bir, peygamberimiz rehberimiz bir, bayrağımız bir, vatanımız bir. Biz 80 milyon birlikte Türkiye'yiz. Bunu unutmayacağız asla. Onun için aramıza ayrılık tohumlarını sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Kardeşliğimizi daha da artıralım. Böylece ülkemiz üzerine, milletimiz üzerine planlar yapanlar bizi zayıflatmaya çalışanlara fırsat vermeyelim." diye konuştu.