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Başbakan Yıldırım'a Hakkari'de yoğun ilgi

Şırnak'ın ardından Hakkari'de de vatandaşlara hitap eden Başbakan Yıldırım, Türk bayraklarıyla süslenen alanda coşkuyla karşılandı.

18.11.2017 - 09:42
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Başbakan Yıldırım'a Hakkari'de yoğun ilgi

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak ve Hakkari'de vatandaşla hitap etti, ardından Mehmetçik'e zoral ziyaretinde bulundu.

Bölgede büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanan Başbakan Yıldırım, birlik beraberlik mesajları verdi.

BAYRAĞINI ALAN MİTİNGE KOŞTU

Başbakan Yıldırım'ı dinleyebilmek için meydanlara akın eden Hakkarililer, miting alanını Türk bayraklarıyla süsledi.

Başbakan Yıldırım'a Hakkari'de yoğun ilgi

HAKKARİ'YE 10 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Hakkari'ye son 10-15 yılda 10 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Yıldırım,  "Kimimiz Türk, kimimiz Kürt, kimimiz Türkmen, kimimiz Arap. Hangi etnik gruptan olursak olalım bunların hiç önemi yok ama bizi yaratan Rabb'imiz bir, kitabımız Kur'an'ımız bir, peygamberimiz rehberimiz bir, bayrağımız bir, vatanımız bir. Biz 80 milyon birlikte Türkiye'yiz. Bunu unutmayacağız asla. Onun için aramıza ayrılık tohumlarını sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Kardeşliğimizi daha da artıralım. Böylece ülkemiz üzerine, milletimiz üzerine planlar yapanlar bizi zayıflatmaya çalışanlara fırsat vermeyelim." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'a Hakkari'de yoğun ilgi

Başbakan Yıldırım'a Hakkari'de yoğun ilgi

 

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