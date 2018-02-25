Başbakan Yıldırım'da yerli otomobil müjdesi

Yerli ve milli üretimlerin her geçen dönem giderek artacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimi 2020-2021'de bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"ENGELLEMELERE RAĞMEN EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin, bütün engelleme girişimlerine rağmen 2023 hedeflerine, Cumhuriyet'in 100. yıl hedeflerine adım adım kararlı bir şekilde yürüdüğünü anlatan Yıldırım, sanayide çarkların döndüğünü, üretim artışının devam ettiğini belirtti.





"YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERİ DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ

Aralık ayında sanayi üretim endeksinin bir önceki aya göre yüzde 9 arttığını ifade eden Yıldırım, "Bu neyi gösteriyor? Ülkeye, geleceğe güveni gösteriyor. 2018'de ise Aralık ayına göre Ocak'ta yüzde 10 arttı. Ekonomi büyüdükçe, fabrika bacaları tüttükçe daha çok insanımız aş, iş sahibi olacak. Hükümet olarak üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü araştırma, geliştirme kapasitemizi daha da arttıracağız, teknoloji transferini hızlandırarak, yerli ve milli ürünleri daha çok üreteceğiz." diye konuştu.



2017 yılında 28 milyar dolar ihracat yapıldığını, yerli otomobil üretmenin Türkiye açısından bir mesele değil, mecburiyete dönüştüğünü anlatan Yıldırım, bu hedefi de gerçekleştireceklerini vurguladı.