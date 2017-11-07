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Başbakan Yıldırım'dan ABD ziyareti öncesi açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'ye hareketinden önce basın mensuplarına açıklama yapıyor.

07.11.2017 - 10:38
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Başbakan Yıldırım'dan ABD ziyareti öncesi açıklama

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Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Bugün heyetle beraber ABD'ye bir ziyarete çıkıyoruz. Amerika Başkan Yardımcısı Pence ile bir görüşme yapacağız. Birçok farklı görüşmelerimiz var. Gerek kongre, gerek yerli yabancı STK'lar ile Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda kapsamlı, hem Washington'dan hem de New York'ta görüşmeler gerçekleştireceğiz.

Özellikle ABD Başkanı uzakdoğu ziyaretinde olduğu için sayın Pence ile, başkanvekili olarak, Türkiye-Amerika arasındaki bütün konuları ele alacağız. İkili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel konularda yaşanan gelişmeleri de değerlendirme fırsatı bulacağız.

Türkiye-ABD arasındaki Suriye, Irak meseleleri, FETÖ konusundaki Amerika ile ilgili taleplerimiz ve bu konuda bundan sonraki aşama kapsamlı bir şekilde dile getirilecek. PYD-YPG ve DEAŞ'la mücadele konusunda da aramızda mevcut olan bazı sorunların açıklıkla ele almayı hedefliyoruz.

"VİZE İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASI SINIRLIDA OLSA OLUMLU"

Ziyaretimiz öncesi ABD ile Türkiye arasında askıya alınan vize işlemlerinin sınırlı da olsa başlamış olması olumlu bir adım olarak mütalaa edilebilir. Bizim vazgeçemeyeceğimiz şey ülkemizin, milletimizin hassasiyetleridir. Bu hassasiyetlere karşı tarafın da gereken hassasiyeti gösteceğini ümit ediyoruz.

"HER İKİ ÜLKEDE DE TUTUKLAMALAR VAR"

ABD elçiliğinin açıklaması üzerine Türk büyükelçiliği de karşı açıklamayı yapmıştır. Orada her şey açık seçik, herhangi bir yoruma ihtiyaç göstermeyecek şekilde izah edilmiştir. İki ülke arasında bazı yargılamalar var, tutuklama işlemleri var. Bu ABD'de de var, Türkiye'de de var. Her iki ülke de hukuk devleti. Hukuk devleti kurallarına göre işlem ifa edilmektedir. Bu bakımdan güvence vermek, güvence istemek gibi bir müzakere hukuk devleti ilkelerine uymaz.

Bizim 15 Temmuz darbesi ile ilgili, darbenin arkasında Fetullah Gülen'in olduğu yönünde çok kuvvetli delillerimiz var. Bunun iade edilmesini istiyoruz. Bazı nedenlerle tutuklanmış olan vatandaşlarımızın davalarının görülmesinde de varolan endişelerimizin giderilmesini istiyoruz.

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