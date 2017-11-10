taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8629
EURO
4,5076
ALTIN
158,49
PETR
63,5800

Başbakan Yıldırım'dan ABD'de açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Washington'daki temasları hakkında bilgi verdi.

10.11.2017 - 23:23
  1. Haberler
  2. Dünya

Basın mensuplarıyla konuşan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"ABD Başkan Yardımcısı Sayın Pence ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki konuları ele aldık. Aynı zamanda bölgesel meseleler üzerinde de konuştuk. Prensip olarak bundan sonra ilişkilerimizi bulunduğu düzeyin daha ilerisine iyi yönde taşımak için gayret göstermeye karar verdik."

Başbakan Yıldırım'dan ABD'de açıklamalar

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ VE YPG

"Biz olması gerekeni söyledik, beklentilerimizi ilettik, karşı taraf da bununla ilgili bize olumsuz bir şey söylemedi. Bu konulardaki hassasiyetimizi, konuya verdiğimiz önemin farkında olduklarını paylaştılar. Bundan sonrasını takip edeceğiz, göreceğiz, biz de adımları atacağız. Bizim amacımız ilişkileri daha da germek değil, ilişkileri geliştirmek iyileştirmek. Bunun her iki ülkeye de faydası var; Türkiye'ye de faydası var, ABD'ye de faydası var. O bakımdan olumlu gündem üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

İlginizi Çekebilir
Almanya'da cami açılışı
Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Beeck kasabasında, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Yeni Cami, törenle ibadete açıldı.
Libya açıklarında 50 göçmen müdahale sonucu boğuldu
Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışan 50 göçmen, Libya Sahil Muhafızları'nın şiddet kullanarak müdahale etmesi sonucu boğularak öldü
ABD: Suudi Arabistan'a atılan füzede İran izi var
ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Harrigian, Yemen'den atılan füzenin üzerinde İran'a ait işaretler olduğunu söyledi.
Fransa'da öğrencilerin arasına araç daldı
Fransa'nın Toulouse kentinin yakınlarındaki Blagnac'ta bir aracın kaldırımdaki öğrencilerin üstüne sürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Apple'dan iPhone X itirafı

Apple'dan iPhone X itirafı

0
Apple'dan iPhone X itirafı

Apple'dan iPhone X itirafı

0
Almanya'da cami açılışı

Almanya'da cami açılışı

0
Empati kurabilmenin etkili yolları

Empati kurabilmenin etkili yolları

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM