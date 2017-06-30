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Başbakan Yıldırım'dan AB'ye üyelik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin samimiyetle Avrupa Birliği'ne üye olmak istediğini belirtti.

30.06.2017 - 13:53
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Ankara'yı ziyaret eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Yıldırım, ilişkilerin 40 yılı aşkın bir geçmişi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

Başbakan Yıldırım'dan AB'ye üyelik açıklaması

"TÜRKİYE SAMİMİYETLE ÜYE OLMAK İSTİYOR"

"Sonradan gelenler geldi geçti, biz hala (AB ile) görüşmeye devam ediyoruz. Bizim bakışımız çok net...Türkiye samimiyetle birliğe üye olmak istiyor. Sayın Cumhurbaşkanının 25 Mayıs'taki Brüksel temaslarında bir karar alındı; geçmişi bırakıp önümüzdeki bir yıl için bir çalışma programı hazırlayalım demişlerdi.

"BİZ SAMİMİYİZ AMA BU İŞ UZADIKÇA İŞİN OLABİLİRLİĞİ SORGULANMAYA BAŞLANIYOR"

Birkaç gün sonra (genişleme komiseri) Hahn gelecek. Biz samimiyiz ama bu iş uzadıkça işin olabilirliği sorgulanmaya başlanıyor. AB'nin biraz daha hızlı hareket etmesinde fayda var."

Başbakan Yıldırım'dan AB'ye üyelik açıklaması

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