Başbakan Yıldırım'dan Afrika ülkelerine FETÖ uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nda konuşma yaptı.

"GECİKİRSENİZ SİZ DE AYNI TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ"

Afrika ülkelerini FETÖ konusunda uyaran Yıldırım, "Bu örgütün faaliyetlerine, ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tecrübeyi yaşamış bir ülkenin Başbakan'ı olarak sizlere söylüyorum" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarının satır başları:

"Havacılık sektörü 6 kat büyüdü. Türkiye bugün dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yapıyor. Bugün artık THY'nin 50'den fazla noktaya uçuşu var. Bu büyük bir kolaylık. Doğrudan biniyorsunuz, Afrika'daki ülkeye gidiyorsunuz. Zaman ekonomisi diye bir şey var. Zaman, günümüzde paradan daha değerli. Biz ilk adımı bununla attık. İkinci adımı büyükelçilerimizin sayısını artırarak yaptık. Kazan kazan yöntemi ile hem ikili ilişkilerimizi hem de Afrika Birliği ile bütün kıtanın konularını görüşüyoruz. 50'ye yakın bakan var. Bakanlar burada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla bir araya gelecekler ve bütün konuları konuşacaklar. Türkiye'nin son 15 yılda ortaya koyduğu başarı meydandadır. Başarı sadece tarım alanında değil, sadece ulaştırma, enerjide değil, topyekün kalkınmada Türkiye son 15 yılda, son 50 yılın başarısını göstermiştir.

"BİZ HER ŞEYİ DOLAR OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Bu başarı sadece Türkiye'nin başarısı değil, bölgenin istikrarının başarısıdır. Bugün Türkiye, Suriye ve Irak'ta yaşanan istikrarsızlığa rağmen her türlü terör faaliyetiyle de kararlı mücadelesini sürdürürken diğer yandan da evini, barkını terk edip, canını kurtarmak isteyen milyonlara da evini açmıştır, ekmeğini paylaşmıştır. Biz her şeyi dolar olarak görmüyoruz. Biz insanlığın, her türlü menfaatin üzerinde olduğuna inanan bir topluluğuz. Türkiye sosyal sorumluluk projelerinde de, Afrika'da TİKA faaliyeti ile anlamlı hizmetler yapmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Afrika ülkelerinin büyük bir ekseriyeti Türkiye'nin yanında yer aldılar ve Türkiye'nin demokrasisini yok etmeye yönelik bu alçak kalkışmanın karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni, onun seçilmiş hükümetini, cumhurbaşkanını desteklediler, yanında yer aldılar.

"AYNI TEHDİTLE SİZ DE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ"

Alçak FETÖ örgütünün okullarını birer birer kapatıyorlar, bu konuda da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu küresel bir terör örgütüdür. Bunların emperyal örgütlerle işbirliği halinde olduğu, bugün bir sır değil. Bu örgütün faaliyetlerine, ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tecrübeyi yaşamış bir ülkenin Başbakan'ı olarak sizlere söylüyorum. Afrika'nın sorunlarına çözümü yine Afrika'nın kendisi bulacaktır. Türkiye bu süreçte Afrika'nın yanında olmaya devam edecek. Ülkemizin de bu uzun yolda Afrika'dan öğreneceği çok ama çok şey olduğunuz biliyoruz.

"GÜN SAFLARI SIKLAŞTIRMA GÜNÜDÜR"

Dünyaya baktığımız zaman, bir yanda israf almış başını gitmiş, bir yanda yoksulluk. Temel hedefimiz ve önceliğimiz bu uçurumu kapatmaktır. Bütün dünyanın dikkatini bu acı gerçeğe çekmektir. Bunu her platformda Türkiye olarak yapmanın gayreti içerisindeyiz. Gün safları sıklaştırma günüdür. Daha fazla bir araya gelme ve sorunları çözme zamanıdır"