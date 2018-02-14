Başbakan Yıldırım'dan AssisTT'ye ziyaret

Türk Telekom’un iştiraki AssisTT, Türkiye’nin geleceğine yatırım ve istihdam katkısı yapma hedefiyle gerçekleştirdiği atılımlarını sürdürüyor. Türkiye genelinde 20 ilde ve 27 lokasyonda, 12 bini aşkın çalışanıyla hizmet veren AssisTT’in, Erzincan çağrı merkezi lokasyonunda hayata geçirdiği ek hizmet birimi, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın ziyaretiyle birlikte devreye girdi.

"KATKI SAĞLAMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, yatırım ve istihdamı büyütme stratejilerinde önemli bir atılım gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: “AssisTT olarak Türkiye’ye yaptığımız yatırımlara ve istihdam katkısı odaklı stratejimize aralıksız devam ediyoruz. Çağrı merkezlerimiz arasında bugüne kadar gösterdiği performans ve başarıyla göz dolduran uluslararası tasarım ödüllü Erzincan lokasyonunda yepyeni bir projeyi daha hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. Erzincan lokasyonumuz, Sağlık Bakanlığı’yla birlikte geçen yıl Contact Center World yarışmasında dünya birincisi olduğumuz MHRS projesine de hizmet verecek. Bildiğiniz gibi aynı yarışmada, “Dünyanın en iyi çağrı merkezi” ve “Dünyanın en iyi teknoloji inovasyonu” kategorileri de dahil olmak üzere toplam üç altın madalya kazanmıştık. Erzincan’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

"ASSİSTT 10'UNCU YAŞINI DOLDURDU"

Cemil Yıldırım, “AssisTT, Türkiye’nin en büyük çağrı merkezi olarak 10‘uncu yaşını doldurdu ve geldiğimiz noktada, bugün başta Türk Telekom olmak üzere, kamu ve özel sektörden ülkemizin göz bebeği pek çok şirkete bir “dijital fabrika" gibi hizmet veriyoruz. Erzincan’ın da AssisTT faaliyetleri içinde çok önemli bir yeri bulunuyor. Erzincan lokasyonumuz bizlere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na hizmet vermenin gururunu yaşatıyor. Erzincan çağrı merkezimizin hizmet verdiği diğer projeler arasında ise, Türk Telekom, THY, TCDD, 11818 ve 11820 hatları yer alıyor. Yeni hizmet birimimizdeki çalışanlarımız ise Sağlık Bakanlığı’nın en önemli projelerinden biri olan MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) için hizmet verecek” dedi.

AssisTT, geçtiğimiz ay sonunda 850 çalışanla hizmet verdiği Erzincan’daki çağrı merkezini büyütme kararıyla 200 kişiyi daha işe alarak, toplamda 1.050 kişiye ulaştı.

ASSİSTT HAKKINDA

AssisTT, Kasım 2007’de yüzde yüz Türk Telekom iştiraki olarak kuruldu. Geleneksel çağrı merkezi işlevlerinin ötesine geçen AssisTT; satış-pazarlama, sosyal medya yönetimi ve mailing gibi birçok alanda müşterilerine çözüm sunan bir “contact center” şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde 20 il ve 27 lokasyonda 12 bini aşkın çalışanıyla hizmet veren AssisTT, bir müşteri irtibat noktası olarak, Türk Telekom’un yanı sıra, birçok kamu kurumu ve özel şirkete stratejik yol arkadaşı olarak hizmet veriyor.

TÜRK TELEKOM GRUBU HAKKINDA

177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir. “Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Aralık 2017 itibarıyla 13,7 milyon sabit erişim hattı, 9,7 milyon genişbant ve 19,6 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir.

Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.502 çalışanıyla hizmet vermektedir. Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.