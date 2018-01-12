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Başbakan Yıldırım'dan AYM'nin kararına ilk yorum

AYM'nin verdiği hak ihlali kararını değerlendiren Başbakan, "Dosyanın içeriğini AYM bilmiyor, doğru kararı verecek olan birinci mahkemedir. " dedi.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 14:13..
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Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Cuma namazı çıkışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"AYM DOSYANIN İÇERİĞİNİ BİLMİYOR"

Gündeme ilişkin gelen sorular üzerine konuşan Başbakan, AYM'nin verdiği 'hak ihlali' kararına ilişkin "Dosyanın içeriğini AYM bilmiyor, doğru kararı verecek olan birinci mahkemedir. FETÖ ile mücadele zaafa uğratılmamalıdır. Mahkemeleri tartışılır hale getirmek, hukuk devletinin ilkelerine aykırıdır. Mutlaka alınan kararlar bir kesimi mutlu eder, bir kesimi mutsuz eder.

Başbakan Yıldırım'dan AYM'nin kararına ilk yorum VİDEO

"MAHKEMELERİMİZİ HIRPALAMAK DOĞRU DEĞİL"

Her karar üzerinden mahkemelerimizi alıp hırpalamak, itibarını azaltmak doğru bir şey değildir. Türkiye'de hak arama yolları açıktır. Dikkatinizi çekerim; daha duruşması yapılıp son kararı verilmiş davalar da değildir." dedi.

Başbakan Yıldırım'dan AYM'nin kararına ilk yorum

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI

MHP ile AK Parti arasındaki ittifaka ilişkin de konuşan Başbakan, "Muhalefet gizli saklı ittifak yapmasın. Biz milli ve yerliyiz. İttifak öyle gizli saklı yapılmaz. Vatandaş bakar, kimden yana tavrını koyacaksa o şekilde hareket eder. Çıkacak sonuç, herkesin kabul edeceği bir sonuçtur." dedi.

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