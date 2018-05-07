Başbakan Yıldırım'dan bankacılara faiz uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği 61. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE..."

"Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor, bunlar seçime kadar da tırmandırılacak." diyen Yıldırım, "Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var. Biz bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemiyoruz, kaynakları bizi ilgilendirmiyor, sonuçlarına bakıyoruz. Olguları daha çok anlatacağız ve eminim ki vatandaşlarımız olup biteni görüyorlar. Sahaya gittiğimizde vatandaşlar bizi teskin ediyorlar, teselli ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"KÂRINIZDA GÖZÜMÜZ YOK"

Bankaların faizleri düşürmesini isteyen Başbakan Yıldırım, "Sizden beklediğimiz birlikte hareket ederek maliyetleri aşağı çekmek. Faizleri de aşağı çekmek. Böylece yüksek faizden olan memnuniyetinizi de sona erdirmek. Daha düşük faizle daha makul kârlar edeceksiniz. Kârınızda gözümüz yok. Teker dönmezse, o ettiğiniz az kârlardan da mahrum olabilirsiniz." diye konuştu.