Başbakan Yıldırım'dan Başika ve Sincar açıklaması

Irak Başbakanı İbadi, Başika konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Başbakan Yıldırım da Sincar'ın terörden temizlenmesi için gereken yapılacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"IRAK'IN EGEMENLİĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Başbakan Yıldırım, "Irak Başbakanı İbadi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz' açıklaması bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor. Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz.

"DOSTANE BİÇİMDE ÇÖZÜME ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ"

Başika'daki Türk askeri varlığını konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız.

"SİNCAR TEMİZLENECEK"

Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincarın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakanın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz."