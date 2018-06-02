Başbakan Yıldırım'dan belediyelere telekom çağrısı

Başbakan Binali Yıldırım, Grand Ankara Otel'de düzenlenen Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, yıllar önce hayal ettiği bir şeyin bugün gerçeğe dönüşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

ORTAK ALTYAPIYLA 5 KATA KADAR MALİYET AVANTAJI

Başta fiber altyapısı olmak üzere sabit hat altyapısının geçmişe göre daha uygun fiyatlarla ihtiyaç duyan operatörlere kiralanabileceğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü’nün imzalanması ile yıllar önce hayal ettiğimizin gerçeğe dönüştü. Bu benim için büyük bir mutluluk. Çünkü yapılan bu iş ülkemiz için büyük bir kazançtır. Eğer bu altyapıyı dağınık şekilde her operatör kendi başına yapmaya devam etseydi hem şehirlerimizin altyapısı bozulmaya devam edecek, hem maliyetler çok artacak hem de teknik olarak usulüne uygun yapılıp yapılmadığı gibi sıkıntılar devam edecekti. Dolayısıyla altyapının tek elden gitmesinin 5 kat maliyet avantajı sağladığını söylememiz lazım." dedi.

Başbakan Yıldırım'dan belediyelere telekom uyarısı VİDEO

Konuşmasında internet kullanımının yaygınlaşmasının ülke ekonomisi kadar demokrasinin gelişmesine de katkı sağladığına değinen Yıldırım şunları söyledi:

BIRAKIN İLETİŞİM İŞİNİ TELEKOM ŞİRKETLERİ YAPSIN

“Belediyeler telekom altyapı şirketi olmaya hevesleniyor. İşinizi yapın. Kanalizasyon, su işi, park, bahçe; sizin işleriniz bunlar. Bırakın iletişim işini telekom şirketleri yapsın, belediyeler de şehircilik yapsın. Bugün yeni hedeflerimiz var. Bugün yüzde 15 olan sabit geniş bant abone yoğunluğunu 2020’de yüzde 20’ye 2030’da yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyoruz. Mobil geniş bant abone yoğunluğunu yüzde 80’e 2 sene içinde çıkarmayı amaçlıyoruz. 2030’a kadar yüzde 100’ün üzerine çıkmamız lazım.

ARTIK ALTYAPI TÜM OPERATÖRLERİN ORTAK KULLANIMINDA

Artık altyapı tüm operatörlerin ortak kullanımında. Enerjinizi kaynağınızı boşu boşuna kazı yaparak altyapı hazırlayarak kaybetmeyeceksiniz. Mükerrer yatırımdan kaçınmamız lazım. Kaynakları en iyi kullanmak lazım. Haberleşme ağının yaygınlaşması şüphesiz ki hayatın her alanında yeni gelişmelere imkan sağlıyor. Bürokrasiyi ve aradaki aracıları da ortadan kaldırıyor.

GELİŞMİŞ HABERLEŞME AĞI DEMOKRASİYİ DE GELİŞTİRİR

Haberleşme ağının gelişmesi sadece ekonomiye katkı sağlamıyor. Aynı zamanda ülkenin demokrasi standardını da geliştiriyor. Bunun örneğini 15 Temmuz’da gördük. İletişim altyapımız gelişmemiş olsaydı bu hain darbeyi önlemek o kadar kolay olmazdı. Pek çok televizyon kanalı, milyonlarca sosyal medya kullanıcısı haberleşme kanallarını kullanarak Cumhurbaşkanımızın çağrısı bizlerin çağrısıyla meydanları doldurdu ülkeye sahip çıktık bayrağa sahip çıktık.”