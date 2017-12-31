Başbakan Yıldırım'dan dağ komando okuluna ziyaret

Başbakan Yıldırım, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarıyla Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

"TÜRK MİLLETİNİN GURURUSUNUZ"

Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada; ''Dünyanın en zorlu parkurunda eğitimler alınıyor, bu parkurlarda bu eğitimleri en güzel şekilde tamamlıyorsunuz. Burada yetişen komandolar, Türk milletinin gururusunuz, baştacısınız. Türk ordusu mazlumların ordusudur. Türk komandosu dünyanın neresinde olursa olsun huzurun, güvenin teminatıdır. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda yazdığınız destanı dünya gördü. Eşkiyayı nasıl yendiğinizi, sivil halkı nasıl kurtardığınıza bütün dünya şahit oldu. Bu donanımlı okuldan mezun olan her bir komando Türkiye'nin yarınları için çok önemli görevler alacak.''





"81 MİLYONUN DUASI SİZİNLE"

''Sizler bu tuzakları bozacak, milletin birliğini ve beraberliğini daim kılacaksınız. Yurdun dört yanında görev yapan Mehmetçiğin yeni yılını kutluyorum. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi korusun. 81 milyon vatan evladının duası sizinle. Sizler sadece ana babalarınızın değil bu vatanın en kıymetlilerisiniz.'' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda şunları söyledi:



''Terörle mücadelede destanlar yazdınız. Bu başarının 2018'de de devam edeceğine inancım tamdır. Silahlı kuvvetlerimiz, gerek elde ettiği bu teknolojik imkanlarla ve güçlü imanla dünyada örnek ordu olmanın destanını yazacaktır. Allah yar ve yardımcınız olsun.''