Başbakan Yıldırım'dan diploma esprisi

Başbakan Binali Yıldırım Tuzla’daki Piri Reis Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı. Törende, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Oral Erdoğan ve Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, Başbakan Binali Yıldırım’a fahri doktora ünvanı verdi ve cübbe giydirdi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına, kendisine verilen dev boyuttaki fahri doktora ünvanıyla ilgili espri yaparak başladı.

"DİPLOMA DA PEK BÜYÜKMÜŞ"

Başbakan Yıldırım’ın “Diploma da pek büyükmüş. Çok fahri doktora aldığımız oldu şimdi onları nereye koyduğumuzu bulamıyoruz. Bu kaybolmaz herhalde” sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında özetle şunları söyledi:

İNSANA YAPILAN YATIRIM SONSUZA KADAR DEVAM EDER

“Allah’ın izniyle milletimize ve insanlığa hizmet yolunda bizi hiç kimse durduramaz. 15 Temmuz alçakları bunu denediler, başaramadılar. Bu millet onlara gerekli cevabı verdi. Bu bayrağı indirmedi, bu ezanları dindirmedi. Eğitim her zaman ülkemizin en önemli konularından biridir. Birçok konu gündemden düşer, eğitim düşmez. Birçok eser kazandırdık ülkemize. Unutmayalım bütün bu eserler, köprüler, havalimanları, hastaneler, yollar, tüneller bunların ömrü var. Bunların ömrü bilemediniz 50 yıl, 100 yıl. Taşa toprağa yaptığınız yatırımın ömrü sınırlıdır. Ama insana yapılan yatırımın ömrü nesilden nesile sonsuza kadar devam eder. Bu ülkenin geleceği için en önemli atılımın eğitim öğretim alanında yapılmasını gördük ve buna göre hareket ettik.”





ÜNİVERSİTELİ SAYIMIZ KATAR’IN NÜFUSUNDAN FAZLA

“Bugün üniversitelerle birlikte eğitim camiamızın nüfusu 25 milyona ulaşmış durumda. 7 milyon üniversite öğrencimiz var. Dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan çok daha fazla. Katar’ın 2 milyon nüfusu var. Bizim üniversite öğrencimizin sayısı 7 milyon. Kıyaslamayı yapın. “

YETİŞMİŞ DENİZ HUKUKÇULARINA İHTİYACIMIZ VAR

“Toplam 184 üniversitemiz var. Nereden buraya geldik. 76 üniversiteden buraya geldik. 2002 yılında 558 fakültemiz vardı, 3’le çarptık 1635 fakülteye çıkarttık. Şimdi rektör bana söyledi. Bizim üniversiteye bir fakülte ihtiyacımız var dedi. Bir hukuk fakültesine ihtiyacımız var dedi. Denizcilik hukukla beraberdir. Türkiye’nin deniz hukuku konusunda çok ciddi yetişmiş insana ihtiyacı var. Bizim deniz kıyılarımızın uzunluğu, kara hudutlarının 3 katı, 8484 kilometre. Komşu olduğumuz ülkeler var. Bunlarla problemlerimiz var. Adalarda var, kıta sahanlığı meselesi var, uluslararası sular var. Özellikle Ege’de bir takım konularımız var. Bunları inceleyecek ve uluslararası deniz hukuku çerçevesinde ülkemizin hakkını, hukukunu takip etmek için sadece hukukçu değil, yetişmiş deniz hukukuna vakıf gençlerimize, insanlarımıza, hukukçularımıza ihtiyacımız var. Onun için hukuk fakültesi, Piri Reis Üniversitesi’ne hukuk fakültesi kurulması için gereken yapılacak.”





ÇİN VE HİNDİSTAN’DAN SONRA EN ÇOK BÜYÜYEN ÜLKEYİZ

“Türkiye bugün G20 ülkeleri arasında yerini alıyor. 2017 ilk çeyrek, 4 aylık büyümeler açıklandı. Biz özellikle 2016’nın sonlarında başlayan, kurdaki dalgalanmayla birlikte bir panik havası oluştu. Ne dedik. Bunlar gelip geçicidir. Türkiye bu şoklardan geçmişte başarıyla geçmesini bildi. Bu da geçici. Ve gelecek bugünden daha iyi olacak. Bunun için işte yüzde 5 büyümeyi yakaladık. Yüzde 5 büyüme Avrupa’nın iki katından fazla. Dünyada Çin ve Hindistan’dan sonra en büyük büyüme. Türkiye etrafındaki bu ateş çemberine rağmen, yaşanan istikrarsızlığa rağmen, hükümet olarak aldığımız hızlı kararlarla, o moral bozukluğunu geride bıraktık. Bugün Allah’a şükür yüzde 5 büyümeyle yolumuza devam ediyoruz.”





GENÇLERİMİZE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

“Büyük bir değişim içinde olan böyle bir dünyada her ülke yeni nesillerini geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Bunu başaramayan bir ülke, insan kaynağını iyi değerlendiremeyen bir ülkenin başarılı olması mümkün değil. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Gençlerimize, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz.”