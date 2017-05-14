Başbakan Yıldırım'dan duygulandıran anneler günü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, genç yaşta annesini kaybettiğine vurgu yaparak paylaştığı mesajında; "Annesini genç yaşta kaybetmiş birisi olarak anasızlığın ne demek olduğunu iyi bilirim. Bütün annelerin anneler gününü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

ÇOK SAYIDA ETKİLEŞİM ALDI

Başbakan Yıldırım'ın bu paylaşımı kısa sürede çok fazla etkileşim aldı. Sosyal medya kullanıcıları Başbakan Yıldırım'a baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, Muğla-Antalya yolunda gerçekleşen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Başbakan Yıldırım, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza sabır diledi.

İŞTE BAŞBAKAN YILDIRIM'IN O PAYLAŞIMI:



