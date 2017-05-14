taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

Başbakan Yıldırım'dan duygulandıran anneler günü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık resmi Twitter hesabından anneler günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

14.05.2017 - 15:44
  1. Haberler
  2. Gündem

Başbakan Yıldırım'dan duygulandıran anneler günü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, genç yaşta annesini kaybettiğine vurgu yaparak paylaştığı mesajında; "Annesini genç yaşta kaybetmiş birisi olarak anasızlığın ne demek olduğunu iyi bilirim. Bütün annelerin anneler gününü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

ÇOK SAYIDA ETKİLEŞİM ALDI

Başbakan Yıldırım'ın bu paylaşımı kısa sürede çok fazla etkileşim aldı. Sosyal medya kullanıcıları Başbakan Yıldırım'a baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, Muğla-Antalya yolunda gerçekleşen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Başbakan Yıldırım, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza sabır diledi.

İŞTE BAŞBAKAN YILDIRIM'IN O PAYLAŞIMI:

Başbakan Yıldırım'dan duygulandıran anneler günü mesajı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Çin'de liderlerle aile fotoğrafı

Erdoğan'dan Çin'de liderlerle aile fotoğrafı

101
Eurovision'da sahneye çıkan seyirci poposunu gösterdi

Eurovision'da sahneye çıkan seyirci poposunu gösterdi

80
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de açıklamalar

59
Kızını FETÖ kataloğuna sokup generalin oğluyla evlendirdi

Kızını FETÖ kataloğuna sokup generalin oğluyla evlendirdi

87
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka Barajı için anlaştı

ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka Barajı için anlaştı

163
Kim Milyoner Olmak İster'de yaşlı teyzeden rekor kazanç

Kim Milyoner Olmak İster'de yaşlı teyzeden rekor kazanç

38
Vali Karaloğlu'ndan kardeş şehir Hefei'ye ziyaret

Vali Karaloğlu'ndan kardeş şehir Hefei'ye ziyaret

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM