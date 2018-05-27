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Başbakan Yıldırım'dan Erzurum'a raylı sistem müjdesi

Başbakan Yıldırım; Sivas'tan sonra Erzincan, Erzurum, Kars'da da hızlı tren projesinin hayata geçeceğini açıkladı.

AA | 27.05.2018 - 11:57..
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Başbakan Yıldırım'dan Erzurum'a raylı sistem müjdesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Erzurum Mitingi'ne katılarak vatandaşlara hitap ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'dan Erzurum'a raylı sistem müjdesi

Daha önce Erzurum'dan Erzincan'a 6 saatte gidildiğini, bu sürenin 1,5 saate indiğini dile getiren Yıldırım, "Fırat'a 14 yerinde gem vurduk ve o Sansa Deresi'ni Türkiye'nin 14 köprüsüyle en güzel yolu haline getirdik. Erzurum'a helal olsun." ifadesini kullandı.

16 YILDA 23 MİLYAR LİRA YATIRIM

Yıldırım, Erzurum'a 16 yılda 23 milyar lira değerinde yatırım yaptıklarını belirtti. Erzurum'da yurt kapasitesini 3 kat artırdıklarını, 23 hastane, 62 sağlık merkezini tamamlayarak Erzurumlu'ların hizmetine verdiklerini anlatan Yıldırım, şehre, 15 sağlık tesisi daha yapılacağını bildirdi.

Erzurum'da bugüne kadar 7 bin 782 konut yaptıklarını, 2 bin 300 konutun yapımına devam edildiğini, şehirde 15 yılda 553 kilometre yeni bölünmüş yol yaptıklarını aktaran Yıldırım, Erzurum ile Rize arasındaki Ovit Dağı'nın dünyanın ikinci büyük tüneliyle geçileceğini, iki tünelin yıl sonunda hizmete açılacağını bildirdi.

Başbakan Yıldırım'dan Erzurum'a raylı sistem müjdesi

"ERZURUM'A HIZLI TREN YAPILACAK"

Erzurum'un raylı sisteme kavuşacağını dile getiren Yıldırım, "Erzincan, Erzurum, Kars dahil olmak üzere hızlı tren projesi adım adım geliyor. Sivas'a kadar geldi sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve daha ilerisine inşallah devam edecek. Palandöken Lojistik Merkezi'ni tamamladık, hizmete aldık. Bir müjdem daha var, Erzurum Havalimanı'nı kategori 3 yapıyoruz. Bu ne demektir? Gece gündüz, yaz kış Erzurum'da uçak iptalleri olmayacak. Erzurum, doğunun parlayan yıldızı olmaya devam edecek. 'Hava yolunu halkın yolu yapacağız.' dedik inanmadılar. İşte ispatı, 2003 yılında Erzurum'a havayoluyla gelen yolcu sayısı sadece 105 bindi. Geçen sene 105 binden 1 milyon 377 bine çıktı. İşte fark bu." dedi.

Yıldırım, Erzurum'da bugüne kadar 1 milyar 300 milyon tarım ve hayvancılık desteği verildiğini, 5 baraj, 13 gölet yapıldığını, 12 baraj, 5 gölet yapımının da sürdüğünü bildirdi.

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