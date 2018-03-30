Başbakan Yıldırım: Fransa'nın yaptığı kabul edilemez

Fransa'nın proje terör örgütü YPG/PKK'ya asker göndermek ve arabuluculuk isteğine Türkiye'den tepkiler devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek dönüşü gazetecilere konuştu. Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuşan Yıldırım, "ABD ve Fransa vardiya değişikliği yapıyor. Fransa'nın yaptığı kabul edilemez" dedi.

"TRUMP, DOĞRU KARAR VERDİ"

Başbakan Yıldırım, Trump'ın 'Suriye'den yakın zamanda çekileceğiz' açıklamasına ilişkin, ''Farklı açıklamalar var ama bizi başkan bağlar. Doğru karar vermiştir, kendisini kutluyoruz.'' ifadelerini kullandı.

KOSOVA'DA MİT OPERASYONU

Yıldırım, Kosova'daki MİT operasyonuna ilişkin, ''Terör örgütlerine yönelik faaliyetler meşru hak'' dedi.



