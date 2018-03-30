taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9586
EURO
4,8811
ALTIN
168,75
PETR
69,4400

Başbakan Yıldırım: Fransa'nın yaptığı kabul edilemez

Fransa'nın terör örgütü YPG ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "ABD ve Fransa vardiya değişikliği yapıyor" dedi.

Haber Merkezi | 30.03.2018 - 20:01..
  1. Haberler
  2. Gündem
Başbakan Yıldırım: Fransa'nın yaptığı kabul edilemez

Fransa'nın proje terör örgütü YPG/PKK'ya asker göndermek ve arabuluculuk isteğine Türkiye'den tepkiler devam ediyor.

FRANSA'YA TEPKİ

Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek dönüşü gazetecilere konuştu. Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuşan Yıldırım, "ABD ve Fransa vardiya değişikliği yapıyor. Fransa'nın yaptığı kabul edilemez" dedi.

"TRUMP, DOĞRU KARAR VERDİ"

Başbakan Yıldırım, Trump'ın 'Suriye'den yakın zamanda çekileceğiz' açıklamasına ilişkin, ''Farklı açıklamalar var ama bizi başkan bağlar. Doğru karar vermiştir, kendisini kutluyoruz.'' ifadelerini kullandı.

KOSOVA'DA MİT OPERASYONU

Yıldırım, Kosova'daki MİT operasyonuna ilişkin, ''Terör örgütlerine yönelik faaliyetler meşru hak'' dedi.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Siirt'te 6 korucu şehit oldu

Siirt'te 6 korucu şehit oldu

250
Kaliforniya'daki Volkswagen mezarlığı

Kaliforniya'daki Volkswagen mezarlığı

173
CHP'den Fransa'ya: Haddini bil

CHP'den Fransa'ya: Haddini bil

191
MİT'in Kosova'daki FETÖ üyelerini yakalama anı

MİT'in Kosova'daki FETÖ üyelerini yakalama anı

93
MİT'in operasyonu Kosova'da görevden almalar getirdi

MİT'in operasyonu Kosova'da görevden almalar getirdi

148
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki

82
Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

218
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM