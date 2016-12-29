Başbakan Yıldırım'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

"HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN"

"Bugün Irak Türkiye'yi daha iyi anlıyor ve ortak hedefin PKK olduğu, DEAŞ olduğu, terör olduğu konusunda hiçbir görüş ayrılığımız yok. Diğer ülkelerle de düzelteceğiz. Bölgenin huzura ihtiyacı var. Kardeşliğe, kalkınmaya ihtiyacı var. Biz Kürtler, Türkler, Araplar, hangi mezhep olursa olsun insan bizim inancımız bir insanı yaşatmak, cihanı yaştmakla eş değerdir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Dolayısıyla bizim bundan başka amacımız yok. Kardeşim aklınızı başınıza alın, Kürt, Türk kardeş, bunları birbirine düşürmek isteyen de kalleştir. Bu kalleş de PKK'dır. Bunların Kürt-Türk diye bir derdi yok. Sorun Kürtlerin de Türklerin de geleceğine ipotek koyan bi alçak terör örgütüdür. Bu sorunu da memleketin gündeminden çıkartacağız. Kürtlerin de devletin arasına bu alçakların girmesine izin vermeyeceğiz."

"BU MİLLET DİZE GELMEZ"

"İnsanlar nereye giderseniz gidin ay yıldız bayrağını eline alıyor ve sokaklarda milletiyle gurur duyduğunu haykırıyor. Çok değil birkaç sene önce siyasi parti liderlerinin bazıları yanlışlıkla gittiler bölgeye, bayrağı cebine sokarak gezdiler sokaklarda. Nereden nereye. O bayrak inmez, bu ezanlar dinmez. Bu millet de dize gelmez. Herkes aklını başına alsın. Bizim durup dururken kimseyi kırıp dökmeye falan niyetimiz yok. Bizim niyetimiz belli. Bölgede barış, kardeşlik, huzur, birlik beraberlik, ülkemizde de gelecek hedeflere emin adımlarla gitmek. Bunun için gayret gösteriyoruz."

"AVRUPA ENİNDE SONUNDA BU GERÇEĞİ GÖRECEK"

"Silah alsınlar, mühimmat alsınlar, gençleri dağa çıkarsınlar. Öyle yağma yok. Bunlara dur dedik. Avrupalı dostlarımıza bir çift lafımız var. Siz bu örgütün yanında duranlarla iş tutarsanız, Türkiye'den şikayet etmeye hakkınız yok. Türkiye, muhattap istiyor. Avrupa'yı, terör gruplarını değil. Kendisinin muhattap almasını istiyor. Avrupa eninde sonunda bu gerçeği görecek. Koruyup kolladıkları terör örgütünün uzantıları bir gün onların da başını ağrıtacak. Canını acıtacak. Bunu istiyoruz ki bugün anlasınlar. Anlamazlarsa kendileri bilecek. Kendi düşen ağlamaz."

EKONOMİYE DAİR AÇIKLAMALAR

"Dizlerinin üzerine çökmüş bir Türkiye'yi dünyanın 16., Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi haline dönüştürdük. Artık dünyada çapında ekonomik başarılar elde ederek şirketleriyle sektörleriyle gündem belirleyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşte bugün yıllardır devame den Suriye'de akan kanı durduracak önemli bir ateşkese Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bugüne kadar yaşanan acıların son bulması için önemli bir başlangıç olur" "Küresel daralma söz konusu. Küresel daralmada mevcut refahın korunmasını bile bazı ülkelerde tehlikeye atıyor. Yani zenginleşme yerine fakirleşme riskini de ortaya çıkartıyor. Bütün bu unsurlara rağmen Türkiye, bütün olumsuzluklara rağmen küresel olumsuzluklar, bölgede yaşanan istikrarsızlıklar, hepsini bir araya gelmiş olmasına rağmen sağlam duruşunu muhafaza ediyor. 2008 krizinde küresel ortamların üzerinde bir büyüme yakalayarak bugünlere geldi. Hatırlayın o günlerde dünya büyük bir kriz yaşadı. Biz de nasibimizi aldık ancak toparlanmamız 1 yıl bile sürmedi. 2009'un yarısında kötüleşme gördük ve süratla krizden çıkarak büyüme oranlarımızı yıllık ortalamanın üzerine çıkarmayı başardık"

"410 BİN VATANDAŞIMIZA İŞ SAĞLADIK"

"Dünya ekonomisinde daralma var. Amerikan seçimleriyle beraber özellikle gelişmekte olan ülkelerde başlayan oynaklık var kurlarda. Bütün bunlara rağmen Türkiye bu yıl sonunu istediği büyüme oranıyla kapatamayacak. İlk yarı iyi olmasına rağmen üçüncü çeyrekte geçirdiğimiz o darbe girişimi, o alçak girişim ve sonrasında küresel piyasalarda yaşanan sorunlar sebebiyle büyüme oranımız beklediğimizin altındadır. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen biz bu sene içerisinde şu tarihe kadar 410 bin vatandaşımıza iş sağladık. 14 yıllık hizmetlerimizin getirdiği altyapı kazanımları, reform uygulamalarımız sayesinde bugün siz değerli genç işadamlarımız küresel pazarın oyuncuları haline geldiniz."

"YAPTIKLARININ HESABINI VERECEKLER"

"Bazıları 2017'de Türkiye için kötümser bir senaryo piyasaya sürdüler. Ekonomi sorunları derinleşecek. kriz devam edecek gibi maksatlı, algı oluşturmaya yönelik ciddi bir faaliyet var. Bu faaliyetlerin tesadüfi olmadığın bilmenizi isterim. 15 Temmuz'daki alçaklar amaçlarına erişemeyince bu sefer garip gurabadan çalıp çırptıkları paraları lobi şirketlerine aktararak Türkiye'nin imajını nasıl bozarız, ekonomisine nasıl zarar veririz bunun gayreti içerisindeler. Bunun için muazzam bir çalışma yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. O paralar da bitecek. Haydan gelen huya gider. Bu paraların da suyu çekecek. Sonra yaptıklarının hesabını verecekler. Zannetmesinler ki yaptıkları yanlarına kar kalacak. Bu şehitlerin, gazilerin hesabını soracağız. Bu millet bizden bunu bekliyor"

"2017 İYİ GELECEK"

"2017'nin huzur ve kardeşlik getirmesini niyaz ediyorum. 2017'de Türkiye bir yatırım yılı olacak. Biz zaten 65. hükümet olarak bunun kararını verdik, o yüzden de bütçede yatırımları yüzde 30'a yakın oranda arttırdık. Kamu yatırımlarını. Kamu yatırımlarıyla yetinecek değiliz. Asıl Türkiye'yi bir adım öne geçirecek sizlerin yapacağı işler. Onun için sayın cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi planlarınızı, hedeflerinizi asla ertelemeyin. 2017 iyi gelecek. 2017 her bakımdan ülkemiz için daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız yıl olacak"