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Başbakan Yıldırım'dan imar barışı müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası tapu konusunda mağdur tüm vatandaşlarla imar barışı yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 18:37..
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Başbakan Yıldırım'dan imar barışı müjdesi

Başbakan Yıldırım, mülkiyet sorunuyla ilgili, "Mülkiyet sorunu var. Başka ne sorun var, bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış. İlaveler var, uygunsuzluklar var. Başka ne var, bu yapıların yapılmış tabii mülkiyet sorunu olduğu için arsa gözüküyor, tapusu yok Tapuyu nasıl alacak, hem imarı yok hem arsa kendisinin değil. Bütün bu konulardan dolayı, ne ortaya çıkıyor. Vatandaş su alamıyor, elektrik alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor, yapıyorsa da suç işlemiş oluyor, kaçak.

TAPUSU OLMAYANLARA BELGE VERİLECEK

Örneğin, geçen ben Gebze'ye gittim. Yavuz Selim Mahallesi'nde, İzmir Buca, İstanbul Sarıyer, Beykoz, Karabağlar... Yani Türkiye'nin büyükşehirlerinde çok fazla bu sorun ama küçük şehirlerde de var. Olmayan şehir yok. Bütün bu sorunlar üzerinde aylarca çalışıldı. Ne yapacağız burada, bir yapı kayıt belgesi vereceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı tespitini yapıp belge verecek.

Sonra bu yapı kayıt belgesi, daha sonraki imar alımlarında işe yarayacak veya kentsel dönüşüme gidecekse o zaman öncelik tanınacak veya tapu verileceği zaman da bu belge aranacak. Vatandaş elindeki malıyla rezil olmuş vaziyette, niye çünkü elinde imar yok. Bu bir imar barışıdır." dedi.

Başbakan Yıldırım'dan imar barışı müjdesi VİDEO

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