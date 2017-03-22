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Başbakan Yıldırım'dan iş kadınlarına yatırım çağrısı

Başbakan Yıldırım, iş kadınlarına hitaben yaptığı konuşmada "Yatırım sizden, güvenlik bizden" dedi.

22.03.2017 - 11:30
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Başbakan Yıldırım'dan iş kadınlarına yatırım çağrısı

Başbakan Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda TİKAD Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan, iş kadınlarına yatırım çağrısı yaptı.

Başbakan Yıldırım'dan iş kadınlarına yatırım çağrısı

NENE HATUN'UN TORUNLARI..

Cazibe Merkezleri Programları için 23 ilde 100 milyarlık teklifin geldiğini söyleyen Başbakan, iş kadınlarının da bölgeye yatırım yapması gerektiğini belirterek "Nene Hatun'un torunlarını Doğu'ya yatırıma davet ediyorum, yatırım sizden, güvenlik bizden." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım'dan iş kadınlarına yatırım çağrısı

23 İLDE 100 MİLYAR

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Bölgede terör örgütünün baskısı kalkmıştır, ne şehirde ne kırsalda.. Nevruz'da bile kimseyi toplayamamıştır. Terör örgütünün büyük bir sorun olduğu gerçeği ortak bir kanaat olarak anlaşılmıştır. Cazibe Merkezleri Programlarıyla 23 ilde 100 milyar yatırım teklifi geldi. Vatanseverelik Türkiye'nin her köşesinde iş yapmaktır. Yatırım sizden, her türlü desteğiniz bizden. Nene Hatun'un torunlarını Doğu'ya yatırıma davet ediyorum. Siz kadınlar olmazsanız biz perişanız.

TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ

Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Türkiye'nin doğusunu, batısını, güneyini, kuzeyini birbirine yakın ettik, yolları böldük, hayatları kurtardık, yolları böldük milleti birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik ama yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.

16 NİSAN ÖNEMLİ BİR TARİH

16 Nisan önemli bir tarih. 16 Nisan'da ne olacak? Sandığa gideceğiz, memleketin geleceğine karar vereceğiz. Biz bir değişiklik getirdik. Bu değişiklik bizim ihdas ettiğimiz bir şey değil, bu değişiklik Cumhuriyetin kuruluşundan beri yönetim sisteminde var olan birtakım anlaşmazlıkların son bulmasını amaçlayan bir değişikliktir.

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